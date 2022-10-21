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ТАСС

СМИ сообщили, что Чехия приступила к ремонту техники ВС Украины

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Флаги Чехии и Украины
Флаги Чехии и Украины.
Источник изображения: image.tsn.ua

Речь идет прежде всего о ремонте танков, подбитых в боях в ходе конфликта на Украине, отмечает газета Lidove noviny

ПРАГА, 20 октября. /ТАСС/. Ремонт боевой техники ВС Украины начат на предприятиях в Чехии. Со ссылкой на представителя министерства обороны республики Клару Криштофикову об этом сообщила в четверг газета Lidove noviny.

"Мы стараемся помогать Украине и таким образом, - отметила Криштофикова. - Для ремонта украинской техники мы используем государственные [оборонные] предприятия или обращаемся к специализированным [коммерческим] фирмам".

Речь, согласно данным газеты, идет прежде всего о ремонте танков, подбитых в боях в ходе конфликта на Украине. Чехия входит в пятерку стран, оказывающих наиболее масштабную помощь Украине. 

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Страны
Украина
Чехия
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