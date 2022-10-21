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ТАСС

Президент Швейцарии посетил Украину

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Вид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фото
Вид на центр Женевы, Швейцария. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / krasnevsky

Несмотря на свой нейтральный статус, страна поддержала санкции Евросоюза против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис посетил Украину. Об этом он написал в четверг в своем Twitter.

"Снова на Украине. Спустя год после моего последнего визита. Цель: на месте получить представление о военной обстановке, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны", - заявил Кассис.

Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило в марте перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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Россия
Украина
Швейцария
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Евросоюз
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