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РИА Новости

Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина

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Сергей Суровикин
Сергей Суровикин.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Глава Крыма Аксенов назвал Суровикина офицером с "нужными полководцу качествами"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами.

"Сергей Владимирович Суровикин – это честный, правильный офицер, мужественный, у которого есть решительность и нужные полководцу качества", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".

Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг", одной из компонент специальной военной операции.

Он кадровый военный, прошедший путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и главкома Воздушно-космическими силами.

Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

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Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
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