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ЦАМТО

Европейские судостроительные компании создали консорциум для разработки нового европейского корвета

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Головной корвет проекта Gowind 2500 El Fatеh, построенный для ВМС Египта французским судостроительным объединением Naval Group
Головной корвет проекта Gowind 2500 El Fatеh, построенный для ВМС Египта французским судостроительным объединением Naval Group.
Источник изображения: Naval Group

ЦАМТО, 20 октября. В рамках программы разработки модульного многоцелевого европейского корвета MMPC (Modular and Multirole Patrol Corvette) Европейская комиссия выбрала предложение, представленное возглавляемым Naviris консорциумом, в состав которого вошли Fincantieri, Naval Group и Navantia.

В ходе выставки Euronaval руководители четырех компаний 18 октября подписали предварительное соглашение о создании консорциума, целью которого является управление выполнением контракта.

Целью представленного консорциумом предложения является максимальное взаимодействие и сотрудничество между европейскими судостроительными предприятиями. Совместно разрабатывая новый корабль EPC (European Patrol Corvette), компании стремятся обеспечить европейский суверенитет в сфере создания военных кораблей второго ранга.

Как предполагается, новый корвет будет интеллектуальным, инновационным, доступным, простым в обслуживании, унифицированным и гибким кораблем, предназначенным для решения широкого спектра перспективных задач в постоянно меняющейся обстановке. Основанная на инновационных и прорывных технологиях программа должна внести значительный вклад в европейский суверенитет в военно-морской сфере за счет укрепления европейской промышленности, расширения сотрудничества, повышения эффективности и снижения дублирования расходов в сфере обороны.

Основной целью подписанного соглашения является разработка эскизного проекта корабля с максимальным использованием инноваций, синергии и сотрудничества европейской судостроительной промышленности посредством участия:

- 4 стран (Италия, Франция, Испания и Греция) в рамках европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO);

- 6 стран, совместно участвующих в финансировании (Италия, Франция, Испания, Греция, Дания и Норвегия);

- 3 основных европейских судостроительных предприятий (Fincantieri, Naval Group и Navantia);

- 40 компаний в рамках поставки морских систем и оборудованию из 12 стран ЕС.

EPC – перспективная инновационная программа создания боевого корабля, которая разрабатывается совместно ВМС нескольких стран и членами Европейского Союза под эгидой PESCO. Командования ВМС четырех стран официально присоединились к проекту (Италия, Франция, Испания и Греция) для совместного определения требований к надводному боевому кораблю 2-го ранга длиной около 110 м и водоизмещением 3000 т, позволяющему заменить в ближайшей перспективе корабли нескольких типов, от патрульных до легких фрегатов. Кроме того, Норвегия и Дания поддерживают проект посредством участия своей национальной промышленности.

Проект EPC активно поддерживается Европейской комиссией и государствами-членами. Европейский фонд обороны открыл конкурс под названием MMPC (Модульный многоцелевой патрульный корвет) в рамках которого Naviris (совместное предприятие Fincantieri и Naval Group), объединив опыт европейских компаний, координировало разработку предложения, представленного в декабре 2021 года. В июле 2022 года предложение было выбрано и получило финансирование для реализации двухлетнего начального этапа проектирования, разработки технологических блоков и определения общих методологий работы, правил и стандартов.

Предполагается, что программа будет расширяться за счет опыта различных специализированных европейских компаний в соответствии со стратегией Европейской комиссии.

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Страны
Греция
Дания
Испания
Италия
Норвегия
Франция
Компании
Fincantieri
Navantia
Проекты
Евросоюз
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