Европейские судостроительные компании создали консорциум для разработки нового европейского корвета

ЦАМТО, 20 октября. В рамках программы разработки модульного многоцелевого европейского корвета MMPC (Modular and Multirole Patrol Corvette) Европейская комиссия выбрала предложение, представленное возглавляемым Naviris консорциумом, в состав которого вошли Fincantieri, Naval Group и Navantia.

В ходе выставки Euronaval руководители четырех компаний 18 октября подписали предварительное соглашение о создании консорциума, целью которого является управление выполнением контракта.

Целью представленного консорциумом предложения является максимальное взаимодействие и сотрудничество между европейскими судостроительными предприятиями. Совместно разрабатывая новый корабль EPC (European Patrol Corvette), компании стремятся обеспечить европейский суверенитет в сфере создания военных кораблей второго ранга.

Как предполагается, новый корвет будет интеллектуальным, инновационным, доступным, простым в обслуживании, унифицированным и гибким кораблем, предназначенным для решения широкого спектра перспективных задач в постоянно меняющейся обстановке. Основанная на инновационных и прорывных технологиях программа должна внести значительный вклад в европейский суверенитет в военно-морской сфере за счет укрепления европейской промышленности, расширения сотрудничества, повышения эффективности и снижения дублирования расходов в сфере обороны.

Основной целью подписанного соглашения является разработка эскизного проекта корабля с максимальным использованием инноваций, синергии и сотрудничества европейской судостроительной промышленности посредством участия:

- 4 стран (Италия, Франция, Испания и Греция) в рамках европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO);

- 6 стран, совместно участвующих в финансировании (Италия, Франция, Испания, Греция, Дания и Норвегия);

- 3 основных европейских судостроительных предприятий (Fincantieri, Naval Group и Navantia);

- 40 компаний в рамках поставки морских систем и оборудованию из 12 стран ЕС.

EPC – перспективная инновационная программа создания боевого корабля, которая разрабатывается совместно ВМС нескольких стран и членами Европейского Союза под эгидой PESCO. Командования ВМС четырех стран официально присоединились к проекту (Италия, Франция, Испания и Греция) для совместного определения требований к надводному боевому кораблю 2-го ранга длиной около 110 м и водоизмещением 3000 т, позволяющему заменить в ближайшей перспективе корабли нескольких типов, от патрульных до легких фрегатов. Кроме того, Норвегия и Дания поддерживают проект посредством участия своей национальной промышленности.

Проект EPC активно поддерживается Европейской комиссией и государствами-членами. Европейский фонд обороны открыл конкурс под названием MMPC (Модульный многоцелевой патрульный корвет) в рамках которого Naviris (совместное предприятие Fincantieri и Naval Group), объединив опыт европейских компаний, координировало разработку предложения, представленного в декабре 2021 года. В июле 2022 года предложение было выбрано и получило финансирование для реализации двухлетнего начального этапа проектирования, разработки технологических блоков и определения общих методологий работы, правил и стандартов.

Предполагается, что программа будет расширяться за счет опыта различных специализированных европейских компаний в соответствии со стратегией Европейской комиссии.