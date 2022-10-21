ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе

ЦАМТО, 20 октября. Вооруженные силы России применили на Украине уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов (ББ), также называемых дронами-камикадзе, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"С начала спецоперации на Украине российскими военными было применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов. Речь идет о ББ "Куб" и двух видах "Ланцетов", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что "российские дроны-камикадзе, в частности, показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа, включая станции контрбатарейной борьбы и РЛС системы ПВО Украины".

Кроме того, барражирующие боеприпасы высокоэффективны для поражения живой силы противника как на открытом месте, так и в укрытиях.

"Не в последнюю очередь эта эффективность обеспечивается низким уровнем физических полей ББ – они малозаметны в радиолокационном, тепловом, видимом и акустическом диапазонах. Украинские боевики успевают услышать подлетающий ББ только в самый последний момент, когда уже слишком поздно", – подчеркнул собеседник "РИА Новости".

ББ "Куб" и "Ланцет" разработаны компанией Zala Aero.

У "Кубов" характерная форма за счет широкого треугольного крыла. ББ несет боевую часть массой 3 кг. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 мин., скорость – 130 км/ч.

В свою очередь, у базовой версии "Ланцета" – два крестообразных крыла, сигарообразный фюзеляж. ББ способен нести боевую часть массой 3 кг. Его максимальная скорость – 110 км/ч, дальность действия – 40 км.

Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику – теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение. У этого ББ более мощная боевая часть – 5 кг – и увеличенный радиус действия, сообщает "РИА Новости".