В США разбился истребитель нового поколения F-35

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о потере в США истребителя пятого поколения F-35. По некоторым сведениям, самолёт упал в штате Юта.

На данный момент сообщается, что самолёт был полностью объят пламенем. Лётчику удалось катапультироваться.

При этом есть информация о том, что разрушение истребителя нового поколения произошло на взлётно-посадочной полосе местного военного аэродрома. Однако нет точных данных относительно того, произошло ли это ЧП при взлёте или при посадке F-35 Lightning II.

Лётчик жив. Ему оказывается помощь. На месте ЧП работают пожарные расчёты, которые предпринимают меры, чтобы пламя, которым объят самолёт, не перекинулось на объекты инфраструктуры военной базы и на другие средства авиации.

Источник изображения: topwar.ru

Имел ли истребитель в тот момент ракетно-бомбовую нагрузку, пока не сообщается.

Ожидаются официальные комментарии от командования базы с подробностями случившегося.