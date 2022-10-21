Шольц подтвердил готовность G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется

По словам канцлера ФРГ, финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Мир на Украине не должен быть навязанным, требуется территориальная целостность страны, "семерка" подтверждает готовность дать обещания в области безопасности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Находясь в тесном контакте с нашими друзьями в Киеве, "семерка" несколько дней назад заявила, что, с нашей точки зрения, для этого (для мира - прим. ТАСС) требуется. Справедливость подразумевает, что речь должна идти не о навязанном мире, а о суверенитете, территориальной целостности и обороноспособности Украины - сегодня и в будущем. Со стороны G7 мы вновь подтвердили нашу готовность дать Украине долгосрочные обещания в области безопасности с прицелом на жизнеспособное мирное решение", - сказал он.

Шольц также заявил о "готовности президента [Украины Владимира] Зеленского к справедливому миру". Он повторил, что считает нелегитимными референдумы на востоке страны. Кроме того, канцлер сказал, что страны Запада сохраняют сплоченность по вопросу поддержки Киева.

"Украина будет успешно защищаться. Мы будем ее поддерживать столько, сколько потребуется", - добавил Шольц. В этом контексте он напомнил о поставках германского оборонительного вооружения Киеву.

По словам канцлера ФРГ, финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены, но ее восстановление будет тяжелой задачей.

"Хорошая новость в том, что финансовые потребности Киева до конца года практически удовлетворены. ЕС и "семерка" играют в этом решающую роль. Однако война на Украине и ее последствия будут актуальны еще много лет", - сказал он. "Тем важнее уже сейчас думать о том, как мы можем поддержать Украину в вопросах восстановления в ближайшие годы", - добавил Шольц. "Это будет задачей поколений, при решении которой все цивилизованное сообщество государств должно будет сплотить силы", - сказал канцлер.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.​​​​