Hanwha Defense передала ВС Польши первые 155-мм гаубицы K9 "Тандер"

ЦАМТО, 20 октября. Компания Hanwha Defense объявила 19 октября о состоявшейся церемонии выкатки и последующей отправке в Польшу первой партии из 24 ед. 155-мм самоходных гаубиц K9A1 "Тандер".

Поставка осуществляется в рамках исполнительного контракта, подписанного в середине августа с МНО Польши.

Церемония состоялась на предприятии Hanwha Defense в Чанвоне (300 км к юго-востоку от Сеула). Во время мероприятия были продемонстрированы все 24 СГ K9. Отдельно была выстроена вся производимая Hanwha Defense современная боевая техника, включая машину пополнения боеприпасов K10, машину управления огнем K77, боевую машину пехоты К21, боевую машину десанта KAAV, наземную дистанционно-управляемую машину Arion-SMET. Также демонстрировались управляемые ракеты, двигатели и другое оборудование.

Поставка 24 гаубиц K9 произведена менее чем через два месяца после подписания исполнительного контракта. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что ускорить поставку планируется за счет передачи ВС Польши 12 гаубиц, собранных для ВС Республики Корея, и 36 восстановленных установок из состава ВС страны.

Предполагается, что первая партия гаубиц поступит на вооружение 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши, размещенного в Венгожево.

Как сообщал ЦАМТО, 26 августа Агентство вооружений МНО Польши заключило с южнокорейской компанией Hanwha Defense контракт стоимостью 2,4 млрд. долл. на поставку в общей сложности 212 самоходных гаубиц K9 в версии K9A1 в течение 2022-2026 гг. Первые 24 установки должны быть поставлены ВС Польши в 2022 году. Контракт также включает пакет обучения, логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 155-мм боеприпасов различных типов). В логистический пакет войдет комплект запасных частей и расходных материалов, а также оборудование для обслуживания гаубиц. Подрядчик также обеспечит обслуживание техники в Польше с момента поставки первых гаубиц. В пакет обучения входят тренажерное оборудование и обучение личного состава в Польше.

Подписанное в июле 2022 года рамочное соглашение с Hanwha Defense предусматривает возможность приобретения в общей сложности 672 самоходных гаубиц K9A1 и ее полонизированной версии K9PL (на основе готовых технологий, полученных в результате работ над гаубицами K9A2), а также специальной техники, в т.ч. транспортно-заряжающих машин (ТЗМ) К10 и машин управления К11, пакетов обучения и логистики, боеприпасов и технической поддержкой производителя.

K9 "Тандер" – южнокорейская гусеничная самоходная гаубица. Основное вооружение – 155-мм пушка длиной 52 калибра, которая в зависимости от типа боеприпаса обеспечивает поражение целей на дальностях свыше 40 км. Масса гаубицы составляет 47 т. Вспомогательное вооружение – 12,7-мм пулемет. Броня К9 обеспечивает защиту от осколков снарядов и обстрела из стрелкового оружия. Дизельный двигатель мощностью 1000 л.с. и автоматическая трансмиссия обеспечивают высокую скорость и подвижность на любой местности. В версию K9A1 внесен ряд улучшений. Основной упор был сделан на увеличение эффективности и дальности стрельбы до 54 км, улучшение ситуационной осведомленности и повышение комфорта работы экипажа.

Законтрактованные в рамках первого этапа гаубицы К9А1 изначально будут оснащаться польскими системами связи, системой боевого управления TOPAZ, а на следующем этапе получат инерциальные навигационные системы, идентичные используемым в самоходных гаубицах "Краб".

На текущий момент более 1700 гаубиц K9 состоят на вооружении девяти стран мира.