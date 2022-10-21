Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений

ЦАМТО, 20 октября. Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

В Москве 19 октября прошло 20-е заседание комиссии, в котором приняли участие представители стран-членов ОДКБ.

"Проект соглашения, который мы согласовали по стандартизации вооружений и военной техники… сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. Сегодня нам удалось окончательно его согласовать, будем вносить на рассмотрение наших глав государств, их одобрение и подписание", – заявил В.Семериков журналистам по итогам заседания комиссии.

Он пояснил, что когда страны ОДКБ проанализировали ситуацию со стандартизацией вооружения и техники, с производством, ремонтом, модернизацией, эксплуатацией, оказалось, что в различных государствах приняты "в целом однотипные (стандарты), но есть определенные различия в стандартах, в подходах".

"Где-то это организовано на основе технических условий, где-то на основе стандартов, поэтому мы изучили эту ситуацию во всех государствах и привели к общему знаменателю. Будем руководствоваться общими подходами по вопросам вооружения и техники. Ко всем жизненным циклам любых вооружений – авиации, бронетанковой техники, связи", – пояснил он.

В состав ОДКБ входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.