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РИА Новости

В Херсонской области уверены в освобождении еще трех регионов Украины

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Российские военные в Херсоне
Российские военные в Херсоне.
Источник изображения: © AP Photo

Стремоусов рассказал о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Власти Херсонской области намерены освободить еще три региона Украины, заявил РИА Новости замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.

"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", — сказал собеседник агентства.

Накануне Владимир Путин ввел своим указом военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном вывозе гражданского населения c правого на левый берег Днепра. По его словам, это необходимо, чтобы создать оборонительные укрепления.

По мнению властей региона, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.

Как заявил 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин, ситуация на Херсонском направлении непростая, командование не исключает принятия "непростых решений".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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