Связь как основа основ: День военного связиста в России

Источник изображения: topwar.ru

20 октября в Российской Федерации отмечают День военного связиста. Это профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала войск связи России.

Дата 20 октября была выбрана для неслучайно: именно в этот день 1919 году были образованы войска связи в составе Красной Армии. Однако первые связисты начали нести службу в российской армии еще в конце XIX века. В Советском Союзе военные связисты неофициально отмечали в качестве профессионального праздника 7 мая – День радио.

Значение связи для эффективного и стабильного функционирования вооруженных сил, их успешных действий в мирное и военное время сложно переоценить. В современных условиях связь является одним из главных залогов существования вооруженных сил как единого механизма в целом. Без связи армия превращается в разрозненные подразделения, которые будут уничтожены противником в случае вооруженного столкновения. Связь - основа основ в военном деле.

События на Украине продемонстрировали, насколько важна для армии исправно функционирующая связь. Ведь именно связисты обеспечивают наличие контакта между соседними подразделениями и вышестоящим командованием, отдельными формированиями на одном направлении. Работа связистов на фронте тяжела и опасна. Так, передовые подразделения войск связи выдвигаются на передовую, где разворачивают технику для установления радиорелейной и спутниковой связи. Перед развертыванием подразделений связи районы проверяют военные разведчики и саперы, однако случается всякое.

К сожалению, в процессе специальной военной операции выявились существенные недостатки в организации системы связи в российских вооруженных силах. Разумеется, сами связисты, солдаты и офицеры, исправно несущие свою службу и совершающие настоящие подвиги, в этом не могут быть виноваты. Недостатки организации и технического обеспечения связи в действующей армии – прямой результат тех негативных процессов, которые происходили и в стране, и в вооруженных силах на протяжении нескольких последних десятилетий.

Данные недостатки, в первую очередь, носят характер нехватки современных технических систем связи. Например, украинская армия при помощи США и компании Илона Маска SpaceX обладает развитой и современной спутниковой связью, что значительно упрощает действия на фронте.

У наших связистов с техникой вопрос стоит острее. Это притом, что Россия - такая же космическая держава, как и те же США.

Но наши ребята даже в такой ситуации героически выполняют свой воинский долг. Например, командир взвода связи старший лейтенант Владислав Терземан, действуя в составе экипажа мобильного комплекса, под огнем вражеской артиллерии и минометов, в кратчайшие сроки ликвидировал неисправность и восстановил бесперебойную связь для командного пункта российских войск. И это – лишь один пример профессионализма, мужества и самоотверженности российских военных связистов.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет с профессиональным праздником всех действующих военнослужащих и ветеранов, гражданский персонал войск связи Вооруженных сил Российской Федерации, военных и гражданских связистов из других силовых структур страны. Особые поздравления – тем военнослужащим, кто сегодня находится на передовой.

И немного кадров боевых и учебных будней наших доблестных связистов:

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru