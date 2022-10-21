Войти
ТАСС

ОДКБ в Таджикистане начала учения по уничтожению незаконных вооруженных формирований

205
0
0
Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане
Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В тренировках участвуют порядка 1 тыс. человек

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Маневры по уничтожению незаконных вооруженных формирований начались в четверг в Таджикистане в рамках учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2022". Об этом сообщили журналистам в объединенном пресс-центре ОДКБ.

"Сегодня в рамках совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2022" в Таджикистане на полигоне Харбмайдон КСБР ЦАР приступили к выполнению задач очередного этапа, в ходе которого отрабатываются вопросы управления подразделениями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований и специальные действия по восстановлению положения по государственной границе", - говорится в сообщении.

Как рассказали в объединенном пресс-центре, в практических действиях на полигоне Харбмайдон принимают участие воинские контингенты государств - членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. В учениях участвуют порядка 1 тыс. человек, свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

Маневры направлены на отработку коллективными силами ОДКБ вопросов подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.

Учения "Рубеж-2022" проходят с 10 по 21 октября, активная фаза учений началась 17 октября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
22.09.2021
«Эдельвейс», наука взаимодействия
10.09.2021
Российские огнеметы сорвали наступление "противника" на "Рубеже-2021"
01.09.2021
Военные СНГ на учении "Боевое содружество" разыгрывают афганский сценарий
26.02.2021
Учения ОДКБ пройдут даже при сохранении ограничений пандемии
24.05.2016
Слагаемые обороноспособности
19.11.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 05:38
  • 35826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.10 03:21
  • 3
ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
  • 21.10 02:15
  • 2
Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО
  • 20.10 22:59
  • 1
Новая российская ракета привела Запад в ужас
  • 20.10 15:25
  • 0
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты