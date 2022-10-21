ОДКБ в Таджикистане начала учения по уничтожению незаконных вооруженных формирований

Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.

В тренировках участвуют порядка 1 тыс. человек

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Маневры по уничтожению незаконных вооруженных формирований начались в четверг в Таджикистане в рамках учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2022". Об этом сообщили журналистам в объединенном пресс-центре ОДКБ.

"Сегодня в рамках совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2022" в Таджикистане на полигоне Харбмайдон КСБР ЦАР приступили к выполнению задач очередного этапа, в ходе которого отрабатываются вопросы управления подразделениями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований и специальные действия по восстановлению положения по государственной границе", - говорится в сообщении.

Как рассказали в объединенном пресс-центре, в практических действиях на полигоне Харбмайдон принимают участие воинские контингенты государств - членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. В учениях участвуют порядка 1 тыс. человек, свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

Маневры направлены на отработку коллективными силами ОДКБ вопросов подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.

Учения "Рубеж-2022" проходят с 10 по 21 октября, активная фаза учений началась 17 октября.