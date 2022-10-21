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РИА Новости

В США назвали "секретное" оружие России для спецоперации на Украине

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Дельфины
Дельфины.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Журналист 19Fortyfive Стилуэлл: у России есть боевые дельфины для спецоперации на Украине

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море, пишет 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл, ссылаясь на данные Военно-морского института США.

По его словам, специально обученных морских животных с успехом используют для обнаружения подводных мин и боевых пловцов.

"Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. <…> Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?" — отметил Стилуэлл.

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России, под юрисдикцию страны перешел и государственный океанариум, где ранее готовили боевых дельфинов.

Ранее источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что на полуострое в 2015 году провели первые учения с участием таких животных. Тогда к ним привлекались семь из десяти протестированных морских млекопитающих.

На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Россия).

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Россия
США
Украина
Проекты
Военные учения
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