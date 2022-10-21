На связи! День военного связиста отмечают в России

День военного связиста в России отмечают в октябре, профессиональный праздник этого рода войск приходится на 20 число. О важности профессии – в материале радио Sputnik.

День военного связиста

Отмечать профессиональный праздник Войск связи в России начали в 2006 году. Дату торжества выбрали не случайно.

Когда отмечается

Дата праздника фиксированная – 20 октября.

История праздника

В этот день, 20 октября, в 1919 году было создано Управление связи Красной армии, а также появились управления связи в отдельных соединениях и частях. То есть военная связь приобрела упорядоченный вид. Хотя, конечно, появилась военная связь гораздо раньше.

Традиции праздника

В преддверии праздника, да и 20 октября, связисты участвуют в профессиональных соревнованиях: развертывают комплексы связи, тестируют новую технику и пр. Также принято в этот день чествовать ветеранов-связистов, награждать отличившихся военнослужащих, проводить выставки оборудования и организовывать концерты.

Связист на вахте. Источник изображения: © РИА Новости / Лев Поликашин

О профессии

Важность связи для ведения боевых действий осознали не одно столетие назад. Еще Петр I во время Северной войны в 1716 году учредил военно-полевую почту, доставлявшую донесения и распоряжения. Ее деятельность была строго регламентирована. При Екатерине II в 1778 году появилась первая специальная часть – Ямской казачий полк. Первым техническим подразделением связи стала в 1851 году телеграфная рота при управлении Петербургско-Московской железной дороги. На фронт электронная связь пришла в годы Крымской войны (1853-1856), тогда использовался походный телеграф. Радиосвязь начали внедрять в вооруженных силах в 1899 году, в части, которая называлась "Кронштадтский искровой военный телеграф". В годы Русско-японской войны в обиход входит уже и телефон.

После Великой Отечественной войны начинает активно развиваться радиорелейная связь, затем – космическая и спутниковая.

В современных реалиях бесперебойная связь – один из важнейших факторов успеха при ведении боевых действий. Ей уделяется особое внимание, поскольку эффективное управление без связи попросту невозможно.

Кадры для Войск связи готовят в том числе в петербургской Военной академии связи имени С. В. Буденного. Там можно получить высшее образование по таким специализациям как: "Эксплуатация вычислительных машин, комплексов, систем и сетей специального назначения" и "Математическое, программное и информационное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".

Радист-связист Новосибирского ракетного соединения на мобильном посту Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

В 2022 году Войска связи активно участвуют в специальной военной операции на территории Украины, в том числе налаживают вещание российских телеканалов.

Интересные факты

У флотских связистов есть свой профессиональный праздник – День связиста и специалиста Радиотехнической службы Военно-морского флота, отмечается с 1997 года в День радио – 7 мая.

Изобретатель Александр Попов преподавал физику в Минном офицерском классе в Кронштадте и в Техническом училище Морского ведомства. Впервые технология беспроводной связи была массово апробирована именно на военных судах во время учений осенью 1899 года. Впоследствии Попов занимался внедрением радиосвязи на флоте.

Семен Буденный, чьим именем названа Военная академия связи, к связи имел разве что опосредованное отношение, в первую очередь, он известен как один из основных создателей кавалерии в рядах Красной армии.

В современных российских Войсках связи служит много женщин.