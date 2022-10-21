Связисты рассказали «Известиям» о своей работе в зоне спецоперации

В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса работают подразделения войск связи Центрального военного округа (ЦВО). Они сопровождают боевые расчеты по всей линии фронта, обеспечивая управление продвижением войск, корректировку огня и передачу развединформации по закрытым каналам связи. Кадрами работы военных поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов в четверг, 20 октября.

«Без связи нет победы. Поэтому наша связь важна для управления на фронте войсками, в тылу. Много проходит засекреченной информации, которую противник не может никак запинговать», — рассказал начальник аппаратной станции с позывным «Купол».

Современное оборудование и накопленный боевой опыт позволяет в считаные минуты обеспечить подразделения группировки радио-, радиорелейной, тропосферной, спутниковой и проводной связью на всех участках фронта в любых погодных условиях.

Рискуя жизнью, военные связисты ЦВО несут круглосуточное боевое дежурство на узлах связи, пунктах управления и командных пунктах, организуя взаимодействие групп спецназа, мотострелковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений и авиации между собой и с органами управления.

Ранее, 10 октября, «Известия» показали кадры работы связистов. В частности, работу современной российской системы «Азарт», которая препятствует прослушиванию врагов линий связи.

Ранее, 29 сентября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры работы связистов, которые являются войсками переднего края. Поэтому они идут в бой одновременно с мотострелками и танкистами, а часто и раньше них.

Специалисты подразделений войск связи Западного военного округа обеспечивают надежную связь между подразделениями в ходе проведения специальной военной операции. По словам командира батальона связи, профессионализм связистов не раз спасал жизни на поле боя.

До этого, 19 сентября, военные связисты рассказали «Известиям» о закулисье своей работы в зоне проведения спецоперации в Донбассе — особенностях несения службы, маскировке и уловках. В повседневной работе связисты используют различные уловки. Одной из них является радиоигра по введению противника в заблуждение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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