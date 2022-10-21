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ТАСС

В России запатентовали систему посадки на необорудованные аэродромы в непогоду

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Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина
Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.
Источник изображения: fotovmire.ru

Она учитывает в своей работе интенсивность модулированного излучения прожекторов, сообщили в Федеральном институте промышленной собственности

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Военный учебно-научный центр (ВУНЦ) ВВС "Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" запатентовал визуальную систему для посадки самолетов на необорудованные аэродромы в сложных погодных условиях и ночью. Это следует из патента на изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

Как отмечается в документе, в экстренных ситуациях пилоту может понадобиться совершить посадку на запасные аэродромы, не оборудованные радиотехническими и оптическими системами посадки. Однако в сложных погодных условиях, когда плохо видно ориентиры и взлетно-посадочную полосу (ВПП), визуальная посадка становится проблематичной, даже если система навигации вывела пилота на аэродром, а благодаря высотомерам ему известна высота, на которой находится самолет. Сложность визуальной посадки заключается в том, что пилот не знает, в какой момент он должен увидеть землю, и сколько времени у него остается на принятие решения о том, совершать ли посадку или уходить на второй круг, отмечают разработчики системы. При этом для построения посадочной глиссады необходимы наличие на аэродроме модулированных оптических маяков, которые бы работали в отсутствие видимости ВПП, а также оперативной информации о расстоянии до нее и метеорологической дальности видимости.

"Система визуальной посадки содержит излучательный блок (ИБ), включающий два прожектора, излучающих световые импульсы пачками с некоторой частотой, например 3 Гц, расположенных на расстоянии друг от друга на краях ВПП перпендикулярно ее оси. Прожектор включает в себя источники видимого света, расположенные в фокальной плоскости объектива (зеркала), создающего коллимированный пучок света", - говорится в описании к расположенной на аэродроме части системы. При этом пучки света, излучаемые прожекторами, направлены под определенным углом к горизонту и определяют глиссаду снижения самолета.

Приемный блок находится на борту самолета. Он стабилизирован под таким же углом к горизонту, как и пучок света от излучательного блока. Блок включает в себя канал наведения и измерительный канал, которые совмещены по оптической оси. "Канал наведения выполнен в виде широкоугольного объектива, фокусирующего коллимированное излучение прожекторов в виде двух точек на матрице цифрового фотоаппарата, расположенной в фокальной плоскости объектива фотоаппарата", - указано в патенте.

На экран фотоаппарата нанесен прицел в виде перекрестья - пилот должен добиться того, чтобы они размещались на горизонтальной линии прицела. В этом случае самолет выдерживает глиссаду снижения по тангажу. Вместе с тем две точки на экране, соответствующие изображениям прожекторов, должны размещаться симметрично относительно вертикальной линии прицела. В этом случае пилот выдерживает глиссаду посадки по азимуту относительно оси ВПП.

Отмечается, что система учитывает в своей работе интенсивность модулированного излучения прожекторов, модуляция сигнала необходима для исключения ложного обнаружения посторонних огней в сложных погодных условиях. На расстоянии около 5 км до аэродрома подается сигнал на включение посадочных прожекторов, после чего приемный блок сканирует область посадки по посадочному и азимутальному углам относительно оси ВПП, и после симметричного расположения изображений двух прожекторов относительно прицела самолет начинает снижаться по глиссаде. В это время измеряются ослабленная атмосферой интенсивность сигнала приемника и расстояние до ВПП, вычисляется наклонная метеорологическая дальность видимости. Если она равна расстоянию до ВПП, пилот должен увидеть полосу аэродрома и может осуществить визуальную посадку, в противном случае он должен уходить на второй круг, отмечается в патенте. 

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Страны
Россия
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