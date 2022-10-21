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ТАСС

Белый дом не уточнил, добивается ли от Израиля поставок оружия Украине

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Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

За дополнительной информацией, касающейся решений, следует обратиться к правительству Израиля, заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Администрация США отказывается уточнить, добивается ли она от правительства Израиля поставок оружия и военной техники Украине.

"За дополнительной информацией, касающейся решений, я переадресую вас к правительству Израиля. Я бы не стала давать с этой трибуны комментарии по данному вопросу", - заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее просили сообщить, намерен ли президент США Джо Байден настаивать на предстоящей встрече со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом, чтобы еврейское государство приступило к передаче Киеву вооружений.

По словам Жан-Пьер, Байден с нетерпением ждет переговоров с Герцогом. Этот визит "подчеркнет нерушимое партнерство между США и Израилем", отметила официальный представитель Белого дома. "Я не буду опережать события и говорить о каких-то конкретных вопросах, которые президент [Байден] планирует затронуть. Но могу подтвердить, что они проконсультируются по различным ключевым вопросам, в том числе возможностям для Израиля углубить региональную интеграцию, пути продвижения в равной степени свободы, процветания и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев. Однако, что касается решений их (израильтян - прим. ТАСС) собственного правительства, то я вас переадресую к ним", - добавила пресс-секретарь.

Как было официально объявлено правительствами США и Израиля, Герцог нанесет визит в Вашингтон по приглашению Байдена. Президент Израиля планирует провести в столице США ряд встреч 25-26 октября. Он встретится в том числе с лидерами Конгресса США и представителями американской еврейской общины.

Министр обороны Израиля Бени Ганц подчеркнул ранее в среду, что еврейское государство вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерено поставлять Киеву вооружения. Как передает информационный портал "Аксиос", Украина направила Израилю официальный запрос на приобретение комплексов ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam ("Железный луч"). Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил в понедельник о серьезных последствиях возможных поставок Израилем оружия Украине. "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - написал в своем Telegram-канале Медведев. 

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