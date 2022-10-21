Не влезай: в МО рассказали подробности попытки захвата Запорожской АЭС

Украина пытается вернуть контроль над атомной электростанцией, не считаясь с потерями

Среди пораженных 19 октября российским высокоточным оружием целей — Ладыжинская и Бурштынская ТЭС, а также ряд других военных и энергетических объектов Украины. В этот же день успешно отражены атаки противника на нескольких стратегических направлениях, включая николаево-криворожское. Подразделения, охраняющие Запорожскую АЭС, уничтожили украинский отряд, пытавшийся на лодках высадиться у станции. Эксперты отмечают, что Украина старается вернуть контроль над объектом, не считаясь с потерями, и уничтожение десанта — большой успех.

Удар с продолжением

Вооруженные силы России в среду продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины.

— Все назначенные объекты поражены, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве фиксировались взрывы, работала ПВО. По сообщениям очевидцев в соцсетях, удар наносился не только крылатыми ракетами, но и БПЛА «Герань-2». После них в отдельных районах города пропало электричество.

В Винницкой области очевидцы сняли столбы дыма над Ладыжинской ТЭС, которая уже становилась целью 11 и 17 октября. В Ивано-Франковской области — взрывы и пожары на Бурштынской ТЭС. Также разрывы были зафиксированы в Чернигове.

Бурштынская ТЭС Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking

Запорожские власти заявили об ударе по объекту критической инфраструктуры в одном из сел области, на объекте возник пожар. В Житомире из-за повреждений объекта энергетики не курсировал электротранспорт и не работали крупные предприятия. Администрация Винницкой области заявила, что регион находится под ракетным обстрелом. Черниговские власти сообщили о том, что у них работали БПЛА «Герань-2». Львовское облэнерго заявило, что следующую ночь часть города проведет без электричества из-за ракетных атак.

В этот же день подразделения ВС РФ, охранявшие внешний периметр Запорожской атомной станции, сорвали операцию украинских формирований. По данным Минобороны, около четырех утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории ЗАЭС.

Было задействовано 37 лодок и катеров с военнослужащими ВФУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов. Десант был уничтожен.

— Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища, — уточнил Игорь Конашенков.

Кроме того, в течение суток украинские войска выпустили 13 снарядов по северной окраине Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из Днепропетровской области.

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Ответным ударом огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений нет, радиационная обстановка в норме, отметили в российском военном ведомстве.

Украина пытается любой ценой вернуть контроль над ЗАЭС. В условиях ударов по энергосистеме станция поможет им решить ряд экономических и логистических проблем, не говоря уже о пиар-эффекте — эта операция, безусловно, будет раскручиваться как значимая победа, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Украина еще до начала военной спецоперации получила американские резиновые лодки и катера, — рассказал он «Известиям». — Были достаточно большие поставки — больше 100 единиц. Тогда многие смеялись о возможностях, которые получат ВМС Украины после их получения. Однако при грамотном применении такая техника кому угодно доставит проблемы и ВФУ ее используют по назначению. Десантные операции на Каховском водохранилище — это их стихия. Они могут быстро доставить десантников в нужную точку. Также были сообщения об использовании в десантных операциях подводных буксировщиков для пловцов-диверсантов. Украина технически готова к таким десантам.

Эксперт отметил, что такие операции ВФУ будут проводиться и в дальнейшем.

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— Слишком многое стоит на кону — крупнейшая в Европе АЭС, — отметил Дмитрий Болтенков. — С потерями украинская сторона считаться не будет. Даже если закончатся свои боевые пловцы или морпехи, они попытаются нанять таких бойцов за границей, благо деньги они получают от западных стран. Терять бдительность не стоит. Отражение таких десантов — задача непростая, и то, что мы их уничтожаем, — это безусловно успех.

Атаки отражены

19 октября противник пытался атаковать на нескольких стратегических направлениях. На николаево-криворожском ракетными ударами ВКС России были поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВФУ, а также формирований наемников «Иностранный легион». Всего за сутки на этом направлении были уничтожены более 120 военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей, заявили в Минобороны.

На купянском направлении Вооруженные силы России нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВФУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На красно-лиманском направлении была сорвана попытка ВФУ форсировать реку Жеребец. Уничтожено более 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили семь пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, три склада боеприпасов, 156 районов сосредоточения войск. Также было уничтожено две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизаветовка Одесской области.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк Источник изображения: iz.ru

В ходе контрбатарейной борьбы разбиты две артиллерийские батареи ВФУ и два взвода РСЗО «Ураган».

Войска ПВО РФ за сутки сбили 12 беспилотных летательных аппаратов, а также самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области, 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и восемь противорадиолокационных ракет HARM в районе населенного пункта Каховка Херсонской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 324 самолета, 161 вертолет, 2278 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5891 танк и другие боевые бронированные машины, 873 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3489 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6652 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

ПВО против дронов

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Расчет зенитной ракетной батареи старшего лейтенанта Максима Власенко уничтожил четыре беспилотных летательных аппарата. Благодаря высокому профессионализму Максима нашим войскам удалось отразить атаку противника, рассказали в военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк Источник изображения: iz.ru

Командир орудия сержант Андрей Рудиков с боевыми товарищами поддерживал наступление российских войск артиллерийским огнем. Благодаря его решительным действиям, профессионализму, а также слаженности работы экипажа были полностью уничтожены наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, три минометных расчета и более 15 националистов. Это обеспечило стремительное продвижение российских войск вглубь позиций противника, подчеркнули в Минобороны РФ.

Украинские силы атаковали район расположения батальонно-тактической группы, связь в которой обеспечивал прапорщик Михаил Оборин. Находясь в зоне активного действия украинских средств радиоэлектронной борьбы, Максим решил организовать резервный канал связи. Он развернул на крыше автомобиля спутниковую антенну и установил дополнительный ретранслятор. Благодаря его действиям командование БТГр было обеспечено устойчивой связью и атака украинских подразделений была отражена, отметили в ведомстве.

Ефрейтор Павел Кондратьев поддерживал наступление одного из подразделений артиллерийским огнем. В результате точной стрельбы по объектам противника была создана брешь в оборонительных рубежах, а также уничтожено до 30 боевиков и несколько пикапов с установленными на них пулеметами. Нанеся урон, Павел переместил боевую машину на запасную позицию, рассказали в Минобороны РФ.

Андрей Федоров

Богдан Степовой