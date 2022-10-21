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РИА Новости

Совбез обсудил угрозы безопасности в условиях миграционного кризиса

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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Патрушев: Совбез обсудил угрозы безопасности в условиях обострения миграционного кризиса

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет безопасности РФ обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

На данный момент, по оценкам ООН, в мире насчитывается свыше 280 миллионов мигрантов. Ежегодно эта цифра значительно увеличивается. Еще 20 лет назад их количество было на 100 миллионов меньше.

"Совет безопасности Российской Федерации обсудил новые вызовы и угрозы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса, вызванного серьезными геополитическими и экономическими изменениями в мире", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза.

Деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран, напомнил Патрушев. "В связи с ростом террористической угрозы только из Африки и Ближнего Востока в Европу и Азию за минувший год прибыли 28 миллионов беженцев", - отметил он.

Изменилась ситуация в миграционной сфере и в России, констатировал Патрушев. Так, на фоне ослабления карантинных ограничений после пандемии коронавирусной инфекции в этом году на треть выросло число иностранцев, прибывших в Россию преимущественно с целью трудоустройства, добавил секретарь Совбеза.

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Патрушев Николай
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