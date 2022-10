Израиль предлагает Украине помощь в создании системы раннего предупреждения ПВО и ПРО

Израильская газета "The Jerusalem Post" в материале Anna Ahronheim "Israel won't give Ukraine weapons, will help make missile warning system - Gantz" ("Израиль не даст Украине оружие, но поможет разработать систему предупреждения о ракетном нападении - Ганц") cообщила, что 19 октября 2022 года министр обороны Израиля Бени Ганц, ссылаясь на "ряд оперативных соображений" и "ограничения", заявил, что Израиль не будет поставлять Украине какие-либо системы вооружений. Однако при этом Ганц также указал, что Израиль предложил Украине помощь в разработке системы раннего предупреждения для противовоздушной и противоракетной обороны.

Барражирующий боеприпас "Герань-2" (иранский Shahed-136) пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022 (с) Yasuyoshi Chiba / AFP

19 октября Ганц заявил, что Израиль предложил Украине помощь в разработке системы раннего предупреждения, но не предоставит системы вооружения.

"Наша политика в отношении Украины не изменится - мы продолжим поддерживать их и стоять на стороне Запада, но мы не будем поставлять системы вооружения. Мы попросили украинцев рассказать о своих потребностях и предложили помощь в разработке системы раннего предупреждения для спасения жизней", - сказал он. Ганц дал свои комментарии на брифинге для послов стран-членов ЕС в Израиле.

Министр обороны сообщил, что Иерусалим направил в Киев запрос на получение информации о потребностях страны в средствах противовоздушной обороны и после её получения "мы сможем помочь в разработке гражданской системы раннего предупреждения, спасающей жизни".

Ссылаясь на "ряд оперативных соображений" и "ограничения", он подчеркнул, что Израиль не будет поставлять какие-либо системы вооружения Украине.

Ганц дал комментарий вслед за министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который 18 октября заявил, что у Израиля нужно запросить системы противовоздушной обороны. В письме, направленном в министерство иностранных дел Израиля [посольством Украины в Израиле] уточняется, что Киев интересуется получением ракетных комплексов ПВО и ПРО Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David’s Sling или Arrow и в поддержке обучения украинского личного состава на них.

"Если политика Израиля действительно состоит в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то Израилю пора открыто встать на сторону Украины", - сказал Кулеба.

Израиль отказался предоставить какие-либо военные платформы Украине из-за опасений, что это может негативно повлиять на механизм урегулирования конфликтов, который Израиль и Россия разработали в отношении Сирии.

"Израиль поддерживает Украину, НАТО и Запад - это то, что мы говорили в прошлом и повторяем сегодня. В Израиле работает политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку необходимого оборонительного оборудования", - сказал Ганц. - "Я планирую рассмотреть и одобрить дополнительный пакет, как мы делали это в прошлом".

Выступая на Radio Kol Chai вечером 18 октября, Ганц снова упорно отстаивал политику Израиля.

"Я хочу дать понять, что мы не продаем Украине оружие", - сказал он. "Я министр обороны и отвечаю за экспорт израильского оружия".

Позже в выступлении в израильском Институте исследований национальной безопасности, Ганц сказал, что Израиль раз в две недели проверяет, что он может предоставить Украине.

"У нас есть свои интересы, и мы должны делить с Россией наше воздушное пространство на севере", - сказал он. - "С одной стороны, мы с украинцами и оказываем им максимально возможную ненаступательную поддержку. Мы попросили их предоставить нам данные, которые помогут им в создании системы оповещения в реальном времени. Они до сих пор этого не сделали".

Израиль также продолжал извлекать уроки из войны, сказал Ганц генерал-майору резерва Тамиру Хейману.

"Иран и Россия сближаются в результате войны на Украине, и мы готовимся к любому сценарию в этом плане", - сказал Ганц, - "Мы продолжаем следить за последствиями войны в нашем регионе и ведем себя таким образом, чтобы сохранить нашу свободу действий".

"Когда я вижу, что Россия должна получить оружие из Ирана, чтобы нанести удар по Украине, мне приходится протирать глаза", - добавил он. - "Когда вы видите количество потерь, понесенных Россией… это в немалой степени, обнажает перед миром реальный потенциал России".

Взгляд Израиля на участие Ирана в войне России на Украине

После того, как Россия использовала беспилотники иранского производства для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, Украина оказала давление на Израиль, чтобы тот предоставил Украине системы вооружения или системы ПВО.

Ганц подтвердил, что Иерусалим следит за участием Ирана в войне на Украине, несмотря на то, что Тегеран отрицает предоставление Москве беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

"Мы видим, что Иран предоставляет БЛА и может поставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продажах этого вооружения", - сказал он, добавив, что похожее [иранское] вмешательство происходит и на Ближнем Востоке".

Комментарий bmpd. По нашему мнению, под созданием для Украины "гражданской системы раннего предупреждения, спасающей жизни", вероятнее всего может скрываться проект предоставления системы раннего предупреждения для противовоздушной и противоракетной обороны на основе типовых израильских наземных РЛС данного назначения IAI Elta EL/M-2084 MMR, используемых в том числе в составе ракетных комплексов Iron Dome, David's Sling, SPYDER-MR и Barak-8.

Министр обороны Израиля Бени Ганц выступает на брифинге для послов стран-членов ЕС в Израиле, 19.10.2022 (с) Ariel Hermoni / министерство обороны Израиля