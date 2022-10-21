БМП-1 греческой армии начали передаваться украинским неонацистам

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Греческая армия в ближайшее время может начать поставку украинским вооруженным формированиям части имеющихся у нее на вооружении БМП-1.

Как сообщает "РГ: русское оружие", их должны заменить на боевые машины пехоты Marder 1A3, ранее находившиеся на вооружении Бундесвера, первые шесть единиц из которых уже на днях доставлены в страну. Затем будут отправлены еще тридцать четыре.

Киевское руководство обращалось к германским властям с просьбой поставить им такие же БМП, однако Берлин не спешит оснащать ВСУ более современной гусеничной техникой.

Поэтому боевики-неонацисты обречены воевать на старых советских бронемашинах, а также на натовских "подарках" разработки 60-70 годов.

Интересно, что греческие БМП-1 тоже имеют германское происхождение, они достались Бундесверу после поглощения Национальной народной армии ГДР. У новых владельцев они получили обозначение BMP-1A1-Ost. Их немного доработали, доведя до натовских стандартов. Так, старые радиостанции заменили на новые, смонтировали пусковые установки дымовых гранатометов, установили зеркала заднего вида, поворотники.

Всего в первой половине 90-х годов Греция получила из ФРГ более пяти сотен таких машин. Здесь их еще немного усовершенствовали, например, на башнях стали устанавливать 12,7-мм пулеметы М2НВ американского производства.

Часть поставленных БМП приспособили для отражения воздушных атак и оказания огневой поддержки: вместо башен с 73-мм гладкоствольными пушками 2А28 "Гром" на них поставили спаренные скорострельные зенитные установки ЗУ-23-2.

Известно, что некоторое количество "единиц" Греция передала Ираку и Египту. Сейчас сохранилось около 160 экземпляров, сколько их них направят в горячую точку пока неизвестно.