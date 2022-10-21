США и Украина создадут совместную рабочую группу по восстановлению инфраструктуры

Совместное заявление было подписано министром торговли США Джиной Раймондо, министром транспорта США Питом Буттеджаджем и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Представители США и Украины подписали в среду заявление о намерении создать совместную рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры и обеспечению "критически важных потребностей" Киева в условиях ведения боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли США.

Совместное заявление было подписано министром торговли США Джиной Раймондо, министром транспорта США Питом Буттеджаджем и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Отмечается, что рабочая группа сосредоточит свою деятельность на "критически важных потребностях Украины в условиях военного времени и будущем восстановлении инфраструктуры после завершения конфликта".

Первая встреча рабочей группы, как ожидается, состоится в ближайшие месяцы. В ходе нее будет обсуждаться "активизация совместных усилий, направленных на облегчение участия частного сектора США [в реконструкции] и внедрение лучших американских и украинских инноваций при реконструкции Украины".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов, а также объявили о выделении масштабной экономической помощи.