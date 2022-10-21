Войти
ТАСС

США и Украина создадут совместную рабочую группу по восстановлению инфраструктуры

191
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

Совместное заявление было подписано министром торговли США Джиной Раймондо, министром транспорта США Питом Буттеджаджем и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Представители США и Украины подписали в среду заявление о намерении создать совместную рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры и обеспечению "критически важных потребностей" Киева в условиях ведения боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли США.

Совместное заявление было подписано министром торговли США Джиной Раймондо, министром транспорта США Питом Буттеджаджем и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Отмечается, что рабочая группа сосредоточит свою деятельность на "критически важных потребностях Украины в условиях военного времени и будущем восстановлении инфраструктуры после завершения конфликта".

Первая встреча рабочей группы, как ожидается, состоится в ближайшие месяцы. В ходе нее будет обсуждаться "активизация совместных усилий, направленных на облегчение участия частного сектора США [в реконструкции] и внедрение лучших американских и украинских инноваций при реконструкции Украины".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов, а также объявили о выделении масштабной экономической помощи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.06.2022
Американское издание: Интересы США и Европы на Украине не совпадают с желаниями Зеленского
07.06.2022
НАТО против русских: кого ждет полный разгром
22.12.2021
Шойгу заявил о росте напряженности у границ России
02.12.2016
С таким руководством ЕС далеко не уедет (Nasz Dziennik, Польша)
06.10.2015
Распоясавшийся Путин ("The Weekly Standard", США)
23.06.2015
Глава Пентагона: США не стремятся ни к холодной, ни к горячей войне с Россией
22.06.2015
Путин предупреждает об угрозе новой "холодной войны" из-за одностороннего выхода США из договора по ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 05:38
  • 35826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.10 03:21
  • 3
ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
  • 21.10 02:15
  • 2
Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО
  • 20.10 22:59
  • 1
Новая российская ракета привела Запад в ужас
  • 20.10 15:25
  • 0
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты