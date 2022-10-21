Против учений НАТО выступила антиядерная коалиция в Брюсселе

Антиядерная коалиция провела акцию против учений НАТО возле штаб-квартиры в Брюсселе

Бельгийская коалиция против ядерного оружия устроила митинг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Протестующие потребовали не проводить ядерные учения "Стойкий полдень", чтобы не обострять и без того напряженную международную обстановку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Бельгийская коалиция против ядерного оружия протестует против учений "Стойкий полдень". В среду организация выразила свой протест у штаб-квартиры НАТО", - заявили в организации.

Представители антиядерной коалиции сообщили, что считают проведение учений крайне безответственным шагом.

"Это только увеличивает риски конфронтации с Россией. Вопрос не в том, как выиграть ядерную войну, а в том, как ее предотвратить", - уточнили в коалиции.

Участники акции потребовали отказаться от размещения ядерного оружия в Бельгии. Учения НАТО продлятся до 30 октября.