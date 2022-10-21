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Против учений НАТО выступила антиядерная коалиция в Брюсселе

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Штаб-квартира НАТО, Брюссель
Штаб-квартира НАТО, Брюссель.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain U.S. Department of State

Антиядерная коалиция провела акцию против учений НАТО возле штаб-квартиры в Брюсселе

Бельгийская коалиция против ядерного оружия устроила митинг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Протестующие потребовали не проводить ядерные учения "Стойкий полдень", чтобы не обострять и без того напряженную международную обстановку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Бельгийская коалиция против ядерного оружия протестует против учений "Стойкий полдень". В среду организация выразила свой протест у штаб-квартиры НАТО", - заявили в организации.

Представители антиядерной коалиции сообщили, что считают проведение учений крайне безответственным шагом.

"Это только увеличивает риски конфронтации с Россией. Вопрос не в том, как выиграть ядерную войну, а в том, как ее предотвратить", - уточнили в коалиции.

Участники акции потребовали отказаться от размещения ядерного оружия в Бельгии. Учения НАТО продлятся до 30 октября.

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Страны
Бельгия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
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