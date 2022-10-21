Белый дом на фоне слов республиканцев заявил, что продолжит поддерживать Украину

Министр обороны Ллойд Остин ранее сообщил о том, что общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Американская администрация продолжит выделять помощь Украине так долго, как это будет необходимо, ведет соответствующие обсуждения с законодателями. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя слова лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, сигнализировавшего о возможности сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах.

"Мы продолжим работать с Конгрессом над этими усилиями (помощью Украине - прим. ТАСС), как мы и делали эти последние семь месяцев, и мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. И это обещание, которое президент [США Джо Байден] дал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому", - заявила Жан-Пьер.

"Мы остаемся в тесном контакте с членами Палаты представителей и Сената", - подчеркнула она. "Я не стану сейчас обсуждать гипотетическую ситуацию", - добавила также пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Белый дом сохранения нынешней двухпартийной поддержки помощи Украине вне зависимости от того, кто будет контролировать Конгресс по итогам выборов. Во вторник Маккарти указал, что американская помощь Украине в случае победы его однопартийцев на промежуточных выборах в ноябре может сократиться, поскольку республиканцы не готовы выделять ее в неограниченных объемах.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин сообщил о том, что общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут усилить свое представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений Байдена.