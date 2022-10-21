Войти
ТАСС

Белый дом на фоне слов республиканцев заявил, что продолжит поддерживать Украину

192
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Министр обороны Ллойд Остин ранее сообщил о том, что общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Американская администрация продолжит выделять помощь Украине так долго, как это будет необходимо, ведет соответствующие обсуждения с законодателями. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя слова лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, сигнализировавшего о возможности сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах.

"Мы продолжим работать с Конгрессом над этими усилиями (помощью Украине - прим. ТАСС), как мы и делали эти последние семь месяцев, и мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. И это обещание, которое президент [США Джо Байден] дал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому", - заявила Жан-Пьер.

"Мы остаемся в тесном контакте с членами Палаты представителей и Сената", - подчеркнула она. "Я не стану сейчас обсуждать гипотетическую ситуацию", - добавила также пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Белый дом сохранения нынешней двухпартийной поддержки помощи Украине вне зависимости от того, кто будет контролировать Конгресс по итогам выборов. Во вторник Маккарти указал, что американская помощь Украине в случае победы его однопартийцев на промежуточных выборах в ноябре может сократиться, поскольку республиканцы не готовы выделять ее в неограниченных объемах.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин сообщил о том, что общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Согласно ряду прогнозов, республиканцы могут усилить свое представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений Байдена. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
30.06.2022
В украинском вопросе Россию поддержали бывшие колонии. Это пощечина Западу
28.03.2022
НАТО раздувает пожар украинского кризиса
07.07.2020
Главком украинских ВМС пообещал вернуть флот в Севастополь
17.02.2020
Новый способ ведения боя
28.10.2015
Вместо нефти Россия делает ставку на вооружения
15.07.2015
Рогозин: коллегия ВПК начала обсуждать расходы на оборону на 2016 год
14.07.2015
Запуская новую гонку вооружений, Америка хочет разорить Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 05:38
  • 35826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.10 03:21
  • 3
ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
  • 21.10 02:15
  • 2
Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО
  • 20.10 22:59
  • 1
Новая российская ракета привела Запад в ужас
  • 20.10 15:25
  • 0
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты