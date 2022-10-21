Главком ВМФ назвал сроки вхождения подлодки «Уфа» в состав ВМФ

Главком ВМФ Евменов: подлодка «Уфа» войдет в состав ВМФ в ноябре

Дизель-электрическая подлодка (ДЭПЛ) «Уфа» войдет в состав Военно-морского флота России текущей осенью. Об этом сообщил 19 октября главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам планового рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения.

В настоящее время «Адмиралтейские верфи» заканчивают морскую часть госиспытаний подлодки в Балтийском море. «Уфа» проекта 636.3 успешно выполнила погружения на различные глубины, а также проверена маневренность и управляемость подлодки на разных ходовых глубинах, отметил адмирал.

«Как было доложено главкому ВМФ на совещании руководителями профильных органов управления Главного командования ВМФ, в настоящее время, после выполнения морской части государственных испытаний, ДЭПЛ «Уфа» прибыла на «Адмиралтейские верфи», где проходит ревизию и чистовую отделку в рамках подготовки к подписанию приемного акта», — добавили в Минобороны РФ.

Подлодка стала четвертой ДЭПЛ-серии для Тихоокеанского флота. Она была заложена в ноябре 2019 года.

В 2021 году Минобороны согласовало план поставки дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 на Тихоокеанский флот.

Изначально корабли 636-й серии разрабатывались для экспорта в страны Организации Варшавского договора. Со второй половины 1990-х годов по проекту и его модификациям строились лодки для КНР, Алжира и Вьетнама.

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире и способны выполнять широкий круг задач: уничтожать надводные и подводные корабли, патрулировать прибрежные воды, вести разведку.

Длина корабля — 74 м, максимальное водоизмещение — свыше 3,9 тыс. т, скорость — до 20 узлов, автономность плавания — 45 суток. На борту он несет шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».