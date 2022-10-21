До конца года Конгрессно-выставочный центр "Патриот" проведет 15 мероприятий различного уровня

ЦАМТО, 19 октября. Конгрессно-выставочный центр "Патриот" является ведущей выставочной площадкой Министерства обороны Российской Федерации.

КВЦ "Патриот" образован решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в декабре 2015 года для организации международных и национальных мероприятий в области конгрессно-выставочной деятельности в интересах Минобороны России.

КВЦ "Патриот" решает задачи по продвижению перспективных образцов вооружения и военной техники, освещения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и военной науки России, демонстрации перспектив их развития. На его площадках проводятся конгрессы, научно-практические конференции, саммиты, семинары, форумы, культурно-досуговые, торжественные, спортивные мероприятия (фестивали, концерты, конкурсы, смотры, соревнования и др.) и мероприятия военно-патриотической направленности.

В текущем году в КВЦ "Патриот" уже проведено более 60 мероприятий, самые масштабные из которых – Международный военно-технический форум "Армия-2022", Первый международный антифашистский конгресс, VIII Армейские международные игры, XXIV Российская агропромышленная выставка "Золотая осень", уникальные тематические выставки, организованные Национальным центром управления обороной Российской Федерации, посвященные историческим и памятным датам, Дням воинской славы и ряд других.

До конца года Конгрессно-выставочный центр "Патриот" планирует провести еще 15 мероприятий, среди которых церемония вручения премии "Золотая идея", организатором которой выступает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, специализированная выставка-форум "Энергетика", планирующая конференция с представителями иностранных государств по подготовке Армейских международных игр 2023 года, традиционный ежегодный слет сержантского состава инженерных войск и ряд других в интересах органов военного управления Минобороны России и организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.