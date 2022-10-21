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ТАСС

Полянский заявил, что Россия использует только свои беспилотники в конфликте на Украине

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: AP Photo/ John Minchillo

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН также отметил, что на обломках поразивших цели на Украине беспилотников можно увидеть надписи на русском языке

ООН, 20 октября. /ТАСС/. Российская Федерация в конфликте на Украине использует только беспилотники собственного производства, обвинения Запада в обратном остаются на его совести. Об этом заявил в среду журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам закрытого заседания СБ ООН, где были выдвинуты обвинения в поставках Ираном беспилотников России.

"У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста

Полянский также отметил, что на обломках поразивших цели на Украине беспилотников можно увидеть надписи на русском языке. "Не думаю, что русский настолько широко используется в Иране", - сказал он.

Как сообщила 16 октября со ссылкой на источники газета The Washington Post, США и их союзники полагают, что Иран готовится поставить России первую партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км и 700 км соответственно. Кроме того, по версии источников газеты, Тегеран также планирует передать Москве беспилотники, в том числе десятки аппаратов Mohajer-6 и дроны-камикадзе типа Shahed, которые, по утверждению Вашингтона, ранее уже поставлялись Ираном РФ. В августе The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники, впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

Госдепартамент США выступил с утверждением, что якобы имеющие место поставки беспилотников нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, поскольку она запрещает экспорт товаров и технологий без разрешения Совета Безопасности, а также конкретно вооружений с дальностью действия от 300 км и выше. 

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