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ТАСС

Полянский назвал дезинформацией обвинения в экспорте беспилотников Ираном в Россию

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: AP Photo/ John Minchillo

Совету Безопасности ООН никогда не было представлено каких-либо доказательств, отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации

ООН, 20 октября. /ТАСС/. Обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию представляют собой очередную дезинформацию. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы наблюдали очередной раунд кампании дезинформации западных делегаций, когда они подняли в совете вопрос БПЛА, якобы используемых Россией на Украине", - сказал он журналистам по итогам проведения закрытых консультаций Совбеза по данному вопросу. - Цель западных коллег ясна, они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран".

Полянский также отметил, что западные страны подобными шагами просто пытаются отвлечь внимание от своей вовлеченности в конфликт. "Все вы видели сообщения о новых поставках вооружений, которые помогли Киеву достать до областей, расположенных далеко за передовой линией и обстреливать гражданские объекты, убивая десятки мирных людей", - констатировал он.

По его словам, Совет Безопасности ООН не получил никаких доказательств поставки беспилотников из Ирана в Россию, Запад лишь пытается оказать давление на Москву и Тегеран.

"Цель наших западных коллег очевидна. Они пытаются поразить две цели за раз. Создать искусственный предлог для давления на Россию и Иран, - сказал Полянский. - По России они пытаются отвлечь внимание международного общества от их де-факто участия в конфликте на Украине. Вы все видели сообщения о передаче новых вооружений Западом".

"Запад пытается оказать давление на Иран, заявляя безосновательные обвинения касательно нарушений резолюции СБ ООН 2231. <…> Совету Безопасности ООН никогда не было представлено каких-либо доказательств. Все этот абсурд, <…> все это безосновательные обвинения", - подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что Россия проведет переоценку отношений с секретариатом ООН и генеральным секретарем, если они примут участие в расследовании в связи с обвинениями в поставках беспилотников из Ирана в Россию.

Он заявил, что ситуация с беспилотниками никак не связана с резолюцией Совета Безопасности 2231 по ограничительным мерам в отношении Ирана. "Что касается роли Секретариата ООН, то у него нет мандата расследовать что-либо, относящееся к выполнению резолюции СБ ООН 2231", - продолжил он.

"Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за пределы своего технического мандата и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но другого выбора не будет", - указал Полянский.

Отвечая на вопрос о том, что значит переоценка отношений с секретариатом ООН, Полянский ответил, что "это зависит (от деталей ситуации - прим. ТАСС), но мы надеемся, что они воздержатся от такого безответственного шага".

Как отметил дипломат, утверждения Запада о якобы предоставлении Ираном беспилотников России лишь осложнят переговорный процесс по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"США до сих пор не продемонстрировали практического желания вернуться к выполнению [соглашения]. Более того, они продолжают вводить новые нелегитимные односторонние санкции против Ирана. Я хотел бы отметить, что наши западные партнеры хотят покрыть киевский режим всеми возможными способами, недальновидны в своем желании обвинить Иран, - сказал Полянский. - Это очень немудрые и провокационные шаги с их стороны, которые могут и дальше осложнить хрупкий переговорный процесс в восстановлении СВПД". 

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Страны
Иран
Россия
Украина
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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