ОДК создаст в Гатчине специализированное предприятие по обслуживанию и ремонту наземных газотурбинных двигателей

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) "Ростеха" нарастит производственные мощности 218-го авиационного ремонтного завода (АРЗ) в Гатчине (Ленинградская область) для выполнения сервисного обслуживания индустриальных газотурбинных двигателей ПС-90ГП-2, сообщила в среду пресс-служба холдинга.

"218-й АРЗ завершает освоение ремонта газотурбинного двигателя ПС-90ГП-2, в следующем году планируется отремонтировать четыре силовые установки для нужд "Газпрома". Кроме того, на гатчинской площадке реализуется новый проект для создания специализированного предприятия корпорации по сервисному обслуживанию приводных газотурбинных двигателей", - сообщил заместитель генерального директора - управляющий директор АО "218 АРЗ" Дмитрий Виноградов, которого цитирует пресс-служба ОДК.

"В рамках этой работы будет установлено 25 единиц оборудования и новая технологическая оснастка", - сказал Виноградов.