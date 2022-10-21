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Интерфакс-АВН

ОДК создаст в Гатчине специализированное предприятие по обслуживанию и ремонту наземных газотурбинных двигателей

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ПС-90ГП-1
Газотурбинный двигатель ПС-90ГП-1.
Источник изображения: http://все-про-гпа.рф/

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) "Ростеха" нарастит производственные мощности 218-го авиационного ремонтного завода (АРЗ) в Гатчине (Ленинградская область) для выполнения сервисного обслуживания индустриальных газотурбинных двигателей ПС-90ГП-2, сообщила в среду пресс-служба холдинга.

"218-й АРЗ завершает освоение ремонта газотурбинного двигателя ПС-90ГП-2, в следующем году планируется отремонтировать четыре силовые установки для нужд "Газпрома". Кроме того, на гатчинской площадке реализуется новый проект для создания специализированного предприятия корпорации по сервисному обслуживанию приводных газотурбинных двигателей", - сообщил заместитель генерального директора - управляющий директор АО "218 АРЗ" Дмитрий Виноградов, которого цитирует пресс-служба ОДК.

"В рамках этой работы будет установлено 25 единиц оборудования и новая технологическая оснастка", - сказал Виноградов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
218 АРЗ
ОДК УК
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