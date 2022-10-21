Патрушев заявил о возможной новой волне переселения в Европе из-за кризиса

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Можно предположить, что новой миграционной волне в мире поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса.

"Менять место жительства людей также вынуждают последствия ограничительных мер в экономике. Нелегитимные односторонние санкции Запада привели к существенному снижению уровня жизни населения в целом ряде государств, сокращению доступа к товарам первой необходимости, включая продукты питания и лекарственные средства", - констатировал Патрушев по итогам заседания.

"Можно предположить, что новой волне переселения поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе", - добавил он.