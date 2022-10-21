Войти
РИА Новости

Патрушев заявил о возможной новой волне переселения в Европе из-за кризиса

201
0
0
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Можно предположить, что новой миграционной волне в мире поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Совбез на заседании в среду, которое провел президент РФ Владимир Путин, обсудил новые вызовы и угрозы в условиях глобального миграционного кризиса.

"Менять место жительства людей также вынуждают последствия ограничительных мер в экономике. Нелегитимные односторонние санкции Запада привели к существенному снижению уровня жизни населения в целом ряде государств, сокращению доступа к товарам первой необходимости, включая продукты питания и лекарственные средства", - констатировал Патрушев по итогам заседания.

"Можно предположить, что новой волне переселения поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Похожие новости
05.07.2021
Президент Путин утвердил стратегию национальной безопасности России
19.06.2019
Силовики из 119 стран обсудили в Уфе угрозы нового типа
18.09.2017
Путин провел совещание с Советом безопасности из-за ситуации вокруг КНДР
26.10.2016
Большому кораблю – большое знание
04.09.2013
Учесть имеющийся опыт, избежать повторения ошибок
04.09.2012
За срыв госпрограммы вооружений введут персональную ответственность
26.03.2012
Уровни безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 05:38
  • 35826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.10 03:21
  • 3
ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
  • 21.10 02:15
  • 2
Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО
  • 20.10 22:59
  • 1
Новая российская ракета привела Запад в ужас
  • 20.10 15:25
  • 0
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты