Войти
РИА Новости

Хинштейн призвал нанести кибер-удары по IT-инфраструктуре Украины

175
0
0
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Хинштейн призвал наносить кибер-удары по объектам информационной инфраструктуры Украины

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал нанести кибер-удары по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры Украины, без разрушений ресурсов, которые обеспечивают жизнедеятельность людей.

"Если сегодня мы видим, что российские вооруженные силы наносят точечные удары по объектам инфраструктуры военной и стратегической Украины и это дает свои результаты, у меня возникает вопрос, почему аналогичные технологичные удары не находятся по критическо-информационной инфраструктуре этого государства. Я сейчас не призываю, прошу правильно меня понять, рушить ресурсы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей", - заявил в среду депутат на втором международном форуме цифровой трансформации безопасности государства "Цифротех".

По словам Хинштейна, важнее разрушить систему управления, чем нанести удар по министерству обороны, "учитывая исключительную технологичность военных действий, которые ведет наш противник". "Любая информационная война, на мой взгляд, должна состоять не только из обороны, но и из нападения и атак", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что последствия ведения гибридной войны в онлайн-формате имеет гораздо более серьезные последствия, чем в режиме офлайн. "Роль и вклад IT и цифры отечественной отрасли в эту победу сегодня колоссален... Она (гибридная война) идет не только в оффлайне, но и в онлайне. И порой последствия этой войны в онлайне они гораздо более серьезные", - сказал депутат.

Также депутат добавил, что вопрос с дипфейками лежит на повестке законодательных инициатив комитета Госдумы по информационной политике. "Комитет Госдумы по информполитике начал подготовку к соответствующим инициативам, нам важно описать это явление и четко отрегулировать, какие меры должны предпринимать", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
ИТ
Похожие новости
17.10.2022
США ввязались в войну на два фронта. Шансов на мир пока не видно
01.06.2022
"Никто не знает бизнес-модель Starlink и OneWeb": зачем нужна спутниковая группировка "Сфера"
19.01.2022
США начали подготовку войск для "цветных революций"
15.05.2017
Какой будет третья мировая
06.04.2015
Кадры для оборонно-промышленного комплекса
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
14.09.2009
В г. Минск подписаны направления перспективного сотрудничества в космической сфере между Украиной и Республикой Беларусь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 05:38
  • 35826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.10 03:21
  • 3
ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
  • 21.10 02:15
  • 2
Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО
  • 20.10 22:59
  • 1
Новая российская ракета привела Запад в ужас
  • 20.10 15:25
  • 0
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты