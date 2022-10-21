Хинштейн призвал нанести кибер-удары по IT-инфраструктуре Украины

Хинштейн призвал наносить кибер-удары по объектам информационной инфраструктуры Украины

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал нанести кибер-удары по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры Украины, без разрушений ресурсов, которые обеспечивают жизнедеятельность людей.

"Если сегодня мы видим, что российские вооруженные силы наносят точечные удары по объектам инфраструктуры военной и стратегической Украины и это дает свои результаты, у меня возникает вопрос, почему аналогичные технологичные удары не находятся по критическо-информационной инфраструктуре этого государства. Я сейчас не призываю, прошу правильно меня понять, рушить ресурсы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей", - заявил в среду депутат на втором международном форуме цифровой трансформации безопасности государства "Цифротех".

По словам Хинштейна, важнее разрушить систему управления, чем нанести удар по министерству обороны, "учитывая исключительную технологичность военных действий, которые ведет наш противник". "Любая информационная война, на мой взгляд, должна состоять не только из обороны, но и из нападения и атак", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что последствия ведения гибридной войны в онлайн-формате имеет гораздо более серьезные последствия, чем в режиме офлайн. "Роль и вклад IT и цифры отечественной отрасли в эту победу сегодня колоссален... Она (гибридная война) идет не только в оффлайне, но и в онлайне. И порой последствия этой войны в онлайне они гораздо более серьезные", - сказал депутат.

Также депутат добавил, что вопрос с дипфейками лежит на повестке законодательных инициатив комитета Госдумы по информационной политике. "Комитет Госдумы по информполитике начал подготовку к соответствующим инициативам, нам важно описать это явление и четко отрегулировать, какие меры должны предпринимать", - сказал он.