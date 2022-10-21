Гаврилов: антироссийское крыло ЕС поощряет продолжение боевых действий на Украине

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене добавил, что ВСУ будут использовать новые западные поставки вооружений для продолжения террористических обстрелов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Антироссийское крыло Евросоюза при вмешательстве Вашингтона и Лондона пользуется любой возможностью, чтобы поощрить продолжение боевых действий на Украине. Об этом в среду заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"По-прежнему высока напряженность на европейском конвенциональном треке. Антироссийское крыло ЕС при активном вмешательстве и целеустановке со стороны США и Великобритании использует любую возможность для поощрения продолжения боевых действий в регионе", - сказал он на 1026-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

ВСУ будут использовать новые западные поставки вооружений для продолжения террористических обстрелов гражданского населения, сказал он.

"На минувшей неделе были анонсированы новые поставки Киеву продукции военного назначения, которая будет использоваться Вооруженными силами Украины для продолжения террористических обстрелов гражданского населения Российской Федерации. Подчеркиваем, что страны ЕС и НАТО сделали выбор в пользу тех систем, которые проявили наибольшую смертоносность в отношении людей Донбасса и освобожденных территорий", - сказал он на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Кроме того, Гаврилов отметил, что "решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши западные коллеги и их украинские вассалы ни утверждали обратное". "Зато оно активно используется для истребления мирного населения, несогласного с политикой преступного киевского режима", - добавил он.

Дипломат предупредил, что поставки оружия странами ЕС и НАТО делают их соучастниками агрессии против России, а также военных преступлений и террористических актов, которые Киев совершает в отношении гражданского населения в течение восьми лет. "Все сопричастные непременно будут призваны к ответу", - подчеркнул он, добавив, что ВС РФ методично "перемалывают" поставленное Западом оружие в целях реализации основополагающих задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.