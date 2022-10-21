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ТАСС

Испания направит Украине генераторные установки

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21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве
21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Речь идет о четырех генераторных установках мощностью 400 киловатт и одной генераторной установке мощностью 150 киловатт

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Испании направит Украине генераторные установки в ответ на просьбу о соответствующей помощи. Об этом сообщило в среду Минобороны королевства.

Как говорится в коммюнике ведомства, "в связи с недавними атаками России на электрическую инфраструктуру, которые серьезно повлияли на электроснабжение граждан Украины, и в ответ на срочную просьбу об этой поддержке, согласованную контактной группой по вопросам обороны для Украины, министерство обороны немедленно приступит к отправке генераторных установок в эту страну". "Речь идет о четырех генераторных установках мощностью 400 киловатт и одной генераторной установке мощностью 150 киловатт", - добавили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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Страны
Испания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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