Испания направит Украине генераторные установки

Речь идет о четырех генераторных установках мощностью 400 киловатт и одной генераторной установке мощностью 150 киловатт

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Испании направит Украине генераторные установки в ответ на просьбу о соответствующей помощи. Об этом сообщило в среду Минобороны королевства.

Как говорится в коммюнике ведомства, "в связи с недавними атаками России на электрическую инфраструктуру, которые серьезно повлияли на электроснабжение граждан Украины, и в ответ на срочную просьбу об этой поддержке, согласованную контактной группой по вопросам обороны для Украины, министерство обороны немедленно приступит к отправке генераторных установок в эту страну". "Речь идет о четырех генераторных установках мощностью 400 киловатт и одной генераторной установке мощностью 150 киловатт", - добавили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.