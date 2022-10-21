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ТАСС

МО РФ: более 100 российских кораблей, подлодок и судов выполняют задачи в Мировом океане

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: Минобороны РФ/ ТАСС

Так, отряд кораблей Тихоокеанского флота, в который входили ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома", выполнил поставленные задачи в восточной части Средиземного моря, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 100 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения ВМФ России выполняют сейчас задачи в различных районах Мирового океана, сообщили в среду в Минобороны России.

"Сегодня в различных районах Мирового океана выполняют поставленные задачи военно-морского присутствия более 100 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", - привели в ведомстве слова главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова на плановом заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций флота.

Так, сообщил он, отряд кораблей Тихоокеанского флота, в который входили ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома", выполнил поставленные задачи в восточной части Средиземного моря.

Также Евменов проинформировал ветеранов о строящихся кораблях. "В последнее время ежегодно на российских судостроительных предприятиях закладывается несколько десятков единиц для Военно-морского флота", - отметили в Минобороны. 

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