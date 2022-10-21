Подлодка "Уфа" войдет в состав ВМФ в ноябре

Сейчас "Адмиралтейские верфи" завершают морскую часть государственных испытаний подлодки в полигонах Балтийского моря

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Дизель-электрическая подлодка "Уфа" войдет в состав Военно-морского флота России осенью. Об этом сообщил в среду главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Уфа" войдет в состав Военно-морского флота в ноябре месяце текущего года", - заявил Евменов по итогам планового рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы неатомного подводного кораблестроения. По словам главкома, сейчас "Адмиралтейские верфи" завершают морскую часть государственных испытаний подлодки в полигонах Балтийского моря.

Как уточнил адмирал, "Уфа" успешно выполнила погружения на различные глубины, экипаж, а также сотрудники "Адмиралтейских верфей" проверили и оценили маневренность и управляемость подлодки на разных ходовых глубинах.

"Как было доложено главкому ВМФ на совещании руководителями профильных органов управления главного командования ВМФ, в настоящее время, после выполнения морской части государственных испытаний, ДЭПЛ "Уфа" прибыла на "Адмиралтейские верфи", где проходит ревизию и чистовую отделку в рамках подготовки к подписанию приемного акта", - добавили в Минобороны России.

Подлодка "Уфа" является четвертой ДЭПЛ серии для Тихоокеанского флота. Она была заложена в ноябре 2019 года.

"До 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота", - добавил Евменов. По словам главкома, эти подлодки обладают отличными характеристиками скрытности и оснащены высокоточным оружием. Это позволяет эффективно выполнять задачи.

О проекте 636.3

Подлодки проекта 636.3 имеют длину 74 м, их максимальное водоизмещение превышает 3 900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную - 300 м. Дальность хода составляет до 7 500 миль. Основное вооружение подводных лодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.