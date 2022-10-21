Спикер ГД предложил заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты в среду предложил депутатам Думы взять шефство над военными городками. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты.

"Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками: заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что разговор депутатов с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым в ходе закрытой части пленарного заседания длился два с половиной часа.

"Депутаты задали вопросы, которые волнуют граждан: о частичной мобилизации, о материальном обеспечении и социальных гарантиях мобилизованным. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил довести до региональных военкоматов и призывных комиссий ответы Министерства обороны РФ. Также он поручил депутатам взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации", - отмечается в сообщении.