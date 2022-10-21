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ТАСС

Греция начала передачу Украине боевых машин пехоты советского производства

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БМП-1 греческой армии с установкой ЗУ-23-2
БМП-1 греческой армии с установкой ЗУ-23-2.
Источник изображения: topwar.ru

Они находились на вооружении армии ГДР

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Греция начала передачу Украине боевых машин пехоты советского производства БМП-1, находившихся на вооружении армии ГДР и переданных Афинам Германией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом в Киеве.

"Мы особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине", - сказал Кулеба на пресс-конференции, трансляцию которой украинский МИД вел в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "И очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию", - отметил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, на переговорах с греческим коллегой он поднял вопрос о продолжении сотрудничества двух стран в военной сфере и отметил, что сейчас приоритетом для Киева является укрепление противовоздушной обороны. "Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", - добавил глава МИД Украины.

По сообщениям СМИ, в 1990-х годах Греция получила из Германии по льготной цене примерно 500 БМП-1, которые ФРГ достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП-1 были модернизированы и доведены до стандартов НАТО. На ходу остаются 185 БМП-1. В сентябре этого года Министерство национальной обороны Греции сообщило, что Греция отправит на Украину 40 БМП-1, взамен получит столько же немецких Marder. Министерство национальной обороны Греции сообщило во вторник, что первые шесть боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3 прибыли из ФРГ в Грецию, после технической проверки и интеграции в Вооруженные силы Греции они будут отправлены на охрану сухопутной границы с Турцией. 

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