Запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 запланировали на конец 2023 года

Запуск будет осуществляться с космодрома Куру совместно с компанией - оператором европейских запусков Arianespace

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает осуществить первый запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса Ariane 6 в последнем квартале 2023 года. Об этом заявил в среду генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер.

"К настоящему моменту мы добились существенного прогресса, чтобы дать более точную информацию по планам насчет Ariane 6. На сегодняшний день мы рассчитываем осуществить первый запуск в последнем квартале 2023 года", - сказал он.

Запуск будет осуществляться с космодрома Куру совместно с компанией - оператором европейских запусков Arianespace. Глава агентства отметил, что впереди еще много работы и подтвердить планы касательно даты старта можно будет после завершения подготовительных работ в первом квартале 2023 года.