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Американские СМИ о военном положении: Путин будет добиваться своего

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Работа артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Иван Родионов

Обзор реакции американских СМИ на военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Путин объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Его заявление американские журналисты восприняли как стремление добиться выполнения целей специальной операции на Украине.

The Washington Post (США): Путин ввел военное положение на присоединенных территориях Украины

Президент России Владимир Путин в среду ввел военное положение на украинских территориях, присоединенных Москвой в сентябре, что свидетельствует об активизации усилий России по выполнению заявленных целей [специальной военной спецоперации].

Военное положение, вступающее в силу в полночь, устанавливает строгий контроль над контролируемыми Россией районами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также наделяет российских военных и местные власти широкими полномочиями. <…>

Заявление Путина прозвучало после начала перемещения из Херсона около 50 000 жителей и заявления командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции [генерала армии Сергея Суровикина] о том, что ситуацию в регионе можно охарактеризовать как напряженную. <…>

Россия использовала паромы и автобусы для перевозки людей из Херсона и закрыла въезд в город для гражданских автомобилей. Херсонская область является важной частью "сухопутного моста" из материковой части России в Крым, который Россия присоединила в 2014 году. Потеря Херсона станет серьезным ударом для России.

Fox News (США): Путин объявил военное положение в четырех аннексированных областях Украины

Президент России Владимир Путин объявил в среду, что в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины вводится военное положение.

Путин не стал сразу излагать шаги, которые будут предприняты в условиях военного положения, но сказал, что его указ вступает в силу с четверга. Он дал правоохранительным органам три дня на представление конкретных предложений и распоряжений о создании сил территориальной обороны в четырех присоединенных областях.

"Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей, – сказал Путин в ходе заседания Совета безопасности. – И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними огромная великая страна, единый сплоченный народ".

Россия ответила на подрыв Крымского моста жесткими бомбардировками, нацеленными на объекты инфраструктуры Украины. Российские беспилотники и ракеты уничтожили почти треть украинских электростанций.

Newsweek (США): Путин объявил военное положение

Президент России Владимир Путин объявил военное положение в четырех областях Украины, которые он якобы присоединил. На прошлой неделе Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую "незаконные" референдумы и присоединение Россией [территории Украины].

Путин также подписал еще один указ, который вводит ограничения на въезд и выезд из восьми регионов России, граничащих с Украиной.

Это происходит на фоне того, что Кремль продолжает наносить авиаудары по Украине, включая Киев. В результате разрушена критически важная инфраструктура по всей Украине, в том числе несколько электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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