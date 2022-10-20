Польша остановила переговоры с ФРГ о передаче танков взамен отправленных Киеву

По неофициальной информации, власти Польши отправили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты

ВАРШАВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Польши приостановили переговоры с ФРГ о передаче польской армии германских танков взамен отправленных республикой на Украину Т-72 из-за неудовлетворительного предложения Берлина. Об этом заявил в среду порталу Gazeta заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа.

По его словам, переговоры приостановлены, так как "поступившее предложение Германии было неудовлетворительным, потому что касалось передачи небольшого числа танков в большой период времени".

Как напомнил Очепа, Польша передала "довольно много" танков Украине. "Если мы не можем получить от немецкой стороны в качестве компенсации 40 танков, то что-то здесь не так", - отметил он. "Германия не в состоянии передать нам больше танков", - добавил замминистра.

По неофициальной информации, которую передавало Польское радио, власти Польши отправили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП). Официальной информации о количестве поставленной техники нет, однако в правительстве информировали о большой партии переданной украинской стороне техники.

В качестве компенсации Польша рассчитывала получить немецкие танки Leopard. На вооружении польской армии есть также 126 таких танков в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5.