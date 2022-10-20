Байден просчитался. Теперь судьба Украины в руках России

TAC: из-за просчета США будущее Украины оказалось в руках России

Американские политики просчитались, поверив, что мощь США безгранична, пишет полковник Дуглас Макгрегор в статье для TAC. Они толкнули Украину в руки России, и теперь Киеву остается только пойти на мирное соглашение.

Вашингтон может пожалеть о своей причастности к вооруженному конфликту на Украине.

Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor)

Вспоминая войну во Вьетнаме, бывший советник по национальной безопасности и госсекретарь Генри Киссинджер, занимавший эти должности при президенте Никсоне и Форде, сказал: "Нам вообще не следовало там быть". Уже очень скоро американцы, включая даже вашингтонских политиков, придут к такому же выводу об опосредованной войне, которую Вашингтон руками украинцев ведет против России.

Ни один человек в Белом доме, Сенате и Палате представителей не намеревался превращать этот "конфликт по доверенности" в борьбу за "общественный коллапс" между Россией и НАТО. Но никто и представить себе не мог, что администрация Байдена вместе с республиканско-демократической партией войны загонит американцев и европейцев в политическую, военную и экономическую долину смерти, выбраться из которой будет очень непросто. Но именно это сейчас происходит.

Пока Вашингтон слеп к происходящему. Пресса, радио, телевидение, интернет – все гнут одну и ту же линию. Согласно их утверждениям, несмотря на ужасающие боевые потери (как минимум 400 тысяч человек, в том числе, 100 тысяч убитых), украинские войска побеждают. Более того, по их заверениям, благодаря финансовому и экономическому господству Америки слабую российскую экономику в конечном итоге удастся сокрушить.

Нарратив об украинской победе активно продвигают все западные СМИ, которые "глушат" голоса несогласных и представляют Россию и её вооруженные силы в худшем свете. В этом им определенно помогает длившаяся почти полвека холодная война, которая приучила американцев думать о русских исключительно плохо.

Но здесь также действует элемент "истинной веры", общенационального нарциссизма с эпицентром в Вашингтоне: предполагается, что США в состоянии управлять событиями, происходящими за много тысяч километров от Америки в восточной части Украины. Эти идеи находят отклик в Конгрессе, потому что он исходит из очень важной стратегической посылки, которую американские граждане пока еще не оспаривают: мощь американского государства безгранична и непреодолима. Как будто не было череды стратегических провалов и неудач, начиная с Вьетнама и кончая Афганистаном.

А поскольку внутренними делами американские политики озабочены намного больше, чем внешними вопросами, члены Конгресса с готовностью принимают "истинную веру". Этой истинной верой объясняется то, почему конгрессмены последние восемь лет считают, что в войне с Россией мало рисков. Украинцы предоставят пушечное мясо, а Вашингтон – дорогостоящее оружие и боеприпасы.

Руководящие стратегические принципы Вашингтона вполне предсказуемо не претерпели изменений после многочисленных американских интервенций по всему миру. Главный принцип здесь таков: ничего, как-нибудь прорвемся! Солдатская масса (в данном случае украинцы, которым помогают советами офицеры из США и стран-союзниц), огромные вливания денежных средств, а также поставки оружия и боевой техники неизменно будут менять стратегическую реальность в пользу Америки.

Администрация Байдена испытывает одурманивающее чувство собственного превосходства, когда выступает с нападками на бывших партнеров типа Саудовской Аравии, когда читает нравоучительные лекции китайскому руководству, или когда ее подручные СМИ с презрением говорят и пишут о российском государстве. Но это очень опасное ощущение. Вашингтонские политики готовы идти на любые правонарушения, если они совершаются во имя уничтожения России. Они не рассматривают внешнюю политику США в рамках какой-то масштабной стратегии и не понимают, что Россия способна очень сильно навредить Америке. Поэтому у них весьма странные суждения о реальном военно-экономическом потенциале Москвы.

В результате формируется ядовитая атмосфера идеологической ненависти. В такой обстановке трудно даже представить, что действующий госсекретарь США в состоянии подписать международное соглашение с осуждением войны как инструмента государственной политики США, хотя госсекретарь Фрэнк Келлог (Frank Kellogg) сделал это в 1928 году. Но как сказал один шекспировский герой из "Венецианского купца", "правда выйдет наружу".

Сосредоточение 700-тысячной группировки российских войск с современной боевой техникой на западе России, востоке Украины и в Белоруссии является прямым следствием решения Москвы осуществлять гибкую стратегическую оборону территорий, занятых в первые месяцы конфликта. Это было мудрое решение, хотя и непопулярное в России с политической точки зрения. Тем не менее, эта стратегия привела к успеху. Украина несет просто катастрофические потери, а к ноябрю российские войска будут в состоянии нанести Киеву нокаутирующий удар.

Сегодня СМИ распространяют слухи о том, что Киев перед ноябрьскими промежуточными выборами заставляют наносить все новые контрудары по российской обороне в Херсонской области (на юге Украины). В данный момент истощение остатков боевого потенциала Киева вряд ли поможет сохранить украинское государство. Вызывает сомнения и то, что новые украинские жертвы помогут администрации Байдена на промежуточных выборах.

Правда заключается в том, что красные линии Москвы в вопросе вступления Киева в НАТО вполне реальны. Восток Украины и Крым всегда были преимущественно русскими по языку, культуре, истории и политическим пристрастиям. Сползание Европы в экономическое небытие этой зимой тоже вполне реально, равно как и поддержка, которую России оказывают Китай и Индия, а также усиление военной мощи Москвы.

Оглядываясь назад, понимаешь, как Конгресс одурачили завсегдатаи мозговых центров, лоббисты и отставные генералы, которые за редким исключением очень слабо знакомы с современной неядерной войной. Членов Палаты представителей и Сената призывали поддерживать сомнительные стратегии для использования американской военной помощи, среди которых были авантюристические и бездумные сценарии ограниченной ядерной войны с Россией или Китаем. По каким-то причинам американские политики утратили связь с действительностью и забыли, что любое применение ядерного оружия сорвет достижение всех целей национальной политики.

Американское политическое руководство не впервые допускает просчеты при оценке ситуации. В 1969 году Киссинджер посоветовал президенту Никсону не соглашаться на деэскалацию на том основании, что, если американские войска будут и дальше воевать во Вьетнаме, у Вашингтона будет в руках важный инструмент для торга на переговорах с Ханоем. Киссинджер был неправ. Вашингтон ничего не добился на переговорах с Ханоем, а после января 1969 года во Вьетнаме стало погибать больше американцев.

У Украины мрачные перспективы. Она вряд ли когда-нибудь вернет утраченные территории, да и стратегическое состояние этой страны постоянно ухудшается. Так что ее будущее теперь в руках России. Вашингтон может дать на это ответственный с моральной точки зрения и практичный ответ. Киев должен прекратить кровопролитие и заключить мирное соглашение с Москвой на лучших из всех возможных условиях. К сожалению, такое решение немыслимо для Вашингтона.

Пока Вашингтон дает Украине деньги, оказывает военную помощь и поставляет оружие, Киев будет продолжат эту безнадежную для него борьбу. А правящий политический класс в Вашингтоне будет получать немалые выгоды от ассигнований, выделяемых Пентагону и военно-промышленному комплексу США. Но Вашингтон, его союзники по НАТО и украинцы не добьются ничего стратегически ценного, а вот Россия наверняка окрепнет. И Вашингтон об этом пожалеет.

Дуглас Макгрегор — полковник в отставке, старший научный сотрудник The American Conservative, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, ветеран боевых и автор пяти книг.