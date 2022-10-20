Войти
ТАСС

В Израиле заявили, что не будут поставлять Украине оружие

422
0
+1
Министр обороны Израиля Бени Ганц
Министр обороны Израиля Бени Ганц.
Источник изображения: EPA-EFE/ ABIR SULTAN

Как отметил глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц, Израиль вместе со странами НАТО поддерживает Украину

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израиль вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерен поставлять Киеву вооружение. Об этом заявил в среду глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с послами государств - членов Евросоюза, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Израиль поддерживает Украину, НАТО и Запад и стоит вместе с ними - это то, о чем мы заявляли в прошлом и повторяем сегодня. Израиль следует политике поддержки Украины посредством гуманитарной помощи и поставок спасающего жизни оборонительного оснащения. Я планирую утвердить дополнительный пакет [помощи], как мы это делали ранее", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

Вместе с тем Ганц указал, что еврейское государство по-прежнему намерено ограничиваться оказанием исключительно невоенной помощи Киеву. "При всем при этом я хочу подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения из-за целого ряда оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как мы делали это в прошлом", - отметил он.

Глава израильского Минобороны добавил, что его страна в рамках указанной политики готова помочь Украине в разработке современной системы оповещения о воздушных атаках. "Мы отправили украинцам запрос на обмен информацией по поводу их потребностей в сфере систем воздушной тревоги. Как только мы получим эту информацию, мы будем иметь возможность помочь в разработке спасающей жизни гражданской системы раннего оповещения", - сообщил Ганц.

Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна направит правительству Израиля официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. До сих пор еврейское государство не предоставляло Украине военной помощи и ограничивалось отправкой в эту страну гуманитарных грузов, а также оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гана
Израиль
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
20.10.2022
WSJ: Израиль предоставляет Киеву информацию, необходимую для борьбы с БПЛА Ирана
21.02.2020
Rai Al Youm (Великобритания): третий и, возможно, последний раунд переговоров между Россией и Турцией по кризису в Идлибе провалился
27.11.2019
The Wall Street Journal (США): хороший год для Путина становится еще лучше
27.04.2017
Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
18.02.2015
Стратегия силы
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:25
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 15:04
  • 35757
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты
  • 19.10 17:07
  • 0
Молодежь, революция, война. Перспективы развития военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь
  • 19.10 16:46
  • 1
Первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года, а МС-21 с двигателями ПД-14 совершил уже более 100 успешных полётов
  • 19.10 14:29
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВС РФ ИМУЩЕСТВО НА 10 000 000 РУБЛЕЙ