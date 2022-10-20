В Израиле заявили, что не будут поставлять Украине оружие

Как отметил глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц, Израиль вместе со странами НАТО поддерживает Украину

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израиль вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерен поставлять Киеву вооружение. Об этом заявил в среду глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц на встрече с послами государств - членов Евросоюза, сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Израиль поддерживает Украину, НАТО и Запад и стоит вместе с ними - это то, о чем мы заявляли в прошлом и повторяем сегодня. Израиль следует политике поддержки Украины посредством гуманитарной помощи и поставок спасающего жизни оборонительного оснащения. Я планирую утвердить дополнительный пакет [помощи], как мы это делали ранее", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

Вместе с тем Ганц указал, что еврейское государство по-прежнему намерено ограничиваться оказанием исключительно невоенной помощи Киеву. "При всем при этом я хочу подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения из-за целого ряда оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как мы делали это в прошлом", - отметил он.

Глава израильского Минобороны добавил, что его страна в рамках указанной политики готова помочь Украине в разработке современной системы оповещения о воздушных атаках. "Мы отправили украинцам запрос на обмен информацией по поводу их потребностей в сфере систем воздушной тревоги. Как только мы получим эту информацию, мы будем иметь возможность помочь в разработке спасающей жизни гражданской системы раннего оповещения", - сообщил Ганц.

Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна направит правительству Израиля официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. До сих пор еврейское государство не предоставляло Украине военной помощи и ограничивалось отправкой в эту страну гуманитарных грузов, а также оказанием медицинской помощи украинцам, пострадавшим в результате военных действий.