Войти
ixbt.com

Создатель робота «Фёдор» представил два варианта лунного робота

471
0
0
Создатель робота «Фёдор» представил два варианта лунного робота
Создатель робота «Фёдор» представил два варианта лунного робота.
Источник изображения: ixbt.com

Это антропоморфный и торсовый роботы

Научно-производственное объединение «Андроидная техника» (разработчик робота «Фёдор») предложило использовать на Луне полностью антропоморфного робота или торсового. С таким предложением выступил исполнительный директор организации Евгений Дудоров.

Повышение эффективности и безопасности работы пилотируемых миссий на Луне возможно за счет применения технологий антропоморфных или полуантропоморфных (торсовых) роботов, — говорится в статье Дудорова в журнале «Космическая техника и технологии» ракетно-космической корпорации «Энергия».

На представленных изображениях показан робот с ногами и торс антропоморфного робота, прикреплённый к колёсной платформе. По мнению исполнительного директора НПО «Андроидная техника», подобные аппараты могут быть созданы в ближайшем будущем. Они смогут проводить инспекцию, устанавливать и обслуживать оборудование, помогать космонавтам во время внутри- и внекорабельной деятельности.


Два варианта лунного робота.
Источник: Андроидная техника

В перспективе робот сможет функционировать на космическом аппарате, на орбитальных и планетных станциях как в составе экипажа, так и в безэкипажном варианте, — убеждён Дудоров.

Прототип робота, предположил Дудоров, может быть отправлен во время сертификационного полёта лунного взлётно-посадочного корабля (ЛВПК). Но для этого потребуется разработка дополнительной оснастки, чтобы вынести научную аппаратуру.

Работа на поверхности Луны может подразумевать программы минимум и максимум. В случае программы-минимум РТС [робототехническая система] должна выйти из ЛВПК, установить доставленное оборудование и протестировать его, провести видеосъемку и мониторинг напланетных условий, собрать и доставить на борт ЛВПК большое количество образцов лунного грунта, — отметил Дудоров, пояснив, что в этом случае робот может вернуться на Землю либо остаться на Луне.

Программа-максимум может подразумевать не только съёмку старта взлётного модуля, но и возможность длительной консервации робота для преодоления лунной ночи, а также расконсервации перед прилётом космонавтов.

Также РТС должна обеспечить совместную работу с космонавтами на поверхности Луны, — добавил он.

Также Евгений Дудоров выделил пять ключевых типов роботов космического назначения, которые, по его мнению, потребуются для освоения Луны.

В первую группу входят научно-исследовательские роботы, к которым относятся роверы, луноходы, летательные аппараты. Во вторую группу входят промышленные РТС для транспортировки грузов, добычи, сбора и переработки полезных ресурсов, дробления, перемешивания, спекания реголита. Ещё одну группу составляют манипуляционные роботы. Они, отметил Дудоров, необходимы для монтажа, демонтажа и разгрузки оборудования.



Антропоморфные роботы, убеждён эксперт, смогут выполнять операции с тонкой моторикой и рутинные работы, а свободнолетающие роботы — обеспечивать информационную и психологическую поддержку экипажу.

В августе 2019 года на МКС был доставлен антропоморфный робот «Фёдор» (Skybot F-850), созданный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований. На станции российский экипаж провёл с ним ряд экспериментов, во время которых космонавт Александр Скворцов управлял роботом с помощью костюма-аватара, а его коллега Алексей Овчинин контролировал процесс и взаимодействовал с андроидом. Робот «Федор» работал с дрелью, полотенцем и электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Фёдор
Компании
АТ НПО
ФПИ
Проекты
Луна
МКС
Робот
Похожие новости
08.10.2021
Рогозин рассказал о тестировании смертоносного «Маркера» на Восточном
21.10.2019
Источник сообщил о планах "Роскосмоса" создать "внука" робота "Федора"
26.08.2019
Сферы в вакууме: почему предки Федора не были похожи на человека
22.07.2019
Рогозин рассказал, что робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели
07.03.2019
Роскосмос прорабатывает варианты полета в космос роботов на платформе F.E.D.O.R. как на "Союзе", так и на "Федерации"
25.09.2017
Первый образец новой интеллектуальной системы связи для "Федерации" появится в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:25
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 15:04
  • 35757
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты
  • 19.10 17:07
  • 0
Молодежь, революция, война. Перспективы развития военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь
  • 19.10 16:46
  • 1
Первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года, а МС-21 с двигателями ПД-14 совершил уже более 100 успешных полётов
  • 19.10 14:29
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВС РФ ИМУЩЕСТВО НА 10 000 000 РУБЛЕЙ