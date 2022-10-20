Создатель робота «Фёдор» представил два варианта лунного робота.

Это антропоморфный и торсовый роботы

Научно-производственное объединение «Андроидная техника» (разработчик робота «Фёдор») предложило использовать на Луне полностью антропоморфного робота или торсового. С таким предложением выступил исполнительный директор организации Евгений Дудоров.

Повышение эффективности и безопасности работы пилотируемых миссий на Луне возможно за счет применения технологий антропоморфных или полуантропоморфных (торсовых) роботов, — говорится в статье Дудорова в журнале «Космическая техника и технологии» ракетно-космической корпорации «Энергия».

На представленных изображениях показан робот с ногами и торс антропоморфного робота, прикреплённый к колёсной платформе. По мнению исполнительного директора НПО «Андроидная техника», подобные аппараты могут быть созданы в ближайшем будущем. Они смогут проводить инспекцию, устанавливать и обслуживать оборудование, помогать космонавтам во время внутри- и внекорабельной деятельности.

Два варианта лунного робота. Источник: Андроидная техника

В перспективе робот сможет функционировать на космическом аппарате, на орбитальных и планетных станциях как в составе экипажа, так и в безэкипажном варианте, — убеждён Дудоров.

Прототип робота, предположил Дудоров, может быть отправлен во время сертификационного полёта лунного взлётно-посадочного корабля (ЛВПК). Но для этого потребуется разработка дополнительной оснастки, чтобы вынести научную аппаратуру.

Работа на поверхности Луны может подразумевать программы минимум и максимум. В случае программы-минимум РТС [робототехническая система] должна выйти из ЛВПК, установить доставленное оборудование и протестировать его, провести видеосъемку и мониторинг напланетных условий, собрать и доставить на борт ЛВПК большое количество образцов лунного грунта, — отметил Дудоров, пояснив, что в этом случае робот может вернуться на Землю либо остаться на Луне.

Программа-максимум может подразумевать не только съёмку старта взлётного модуля, но и возможность длительной консервации робота для преодоления лунной ночи, а также расконсервации перед прилётом космонавтов.

Также РТС должна обеспечить совместную работу с космонавтами на поверхности Луны, — добавил он.

Также Евгений Дудоров выделил пять ключевых типов роботов космического назначения, которые, по его мнению, потребуются для освоения Луны.

В первую группу входят научно-исследовательские роботы, к которым относятся роверы, луноходы, летательные аппараты. Во вторую группу входят промышленные РТС для транспортировки грузов, добычи, сбора и переработки полезных ресурсов, дробления, перемешивания, спекания реголита. Ещё одну группу составляют манипуляционные роботы. Они, отметил Дудоров, необходимы для монтажа, демонтажа и разгрузки оборудования.

Антропоморфные роботы, убеждён эксперт, смогут выполнять операции с тонкой моторикой и рутинные работы, а свободнолетающие роботы — обеспечивать информационную и психологическую поддержку экипажу.

В августе 2019 года на МКС был доставлен антропоморфный робот «Фёдор» (Skybot F-850), созданный НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований. На станции российский экипаж провёл с ним ряд экспериментов, во время которых космонавт Александр Скворцов управлял роботом с помощью костюма-аватара, а его коллега Алексей Овчинин контролировал процесс и взаимодействовал с андроидом. Робот «Федор» работал с дрелью, полотенцем и электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.