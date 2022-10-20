Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома

Во вторник, 18 октября, на территории димитровградской промышленной площадки Группы ОАТ, входящей в структуру КАМАЗа, состоялась встреча с участием губернатора Ульяновской области Алексея Русских, генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина, президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова и генерального директора Группы ОАТ Фирдауса Кабирова. В рамках встречи, посвященной развитию предприятий автомобильной отрасли, обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития димитровградской промышленной площадки, кооперационные и логистические проекты, кадровые программы, ориентированные на сотрудников автомобильной промышленности.

«Более 400 предприятий региона работают в автомобильной отрасли, половина из них находятся в Димитровграде. Для нас важно загрузить их заказами – от этого зависит стабильная работа, а значит, благополучие жителей. Сегодня договорились, что формат закупочных сессий станет ежегодным. Для развития кооперации наш регион заключит соглашение о сотрудничестве с Центром закупок КАМАЗа и дирекцией по закупкам АВТОВАЗа. Обсудили наши совместные планы по развитию площадки ДААЗа. Продолжается развитие инфраструктуры и загрузка ДИП «Мастер». Еще один проект развития ДААЗа – создание промтехнопарка «ДААЗ Автокомпонент». Договорились, что будем продвигать этот проект. Опыт ДИП «Мастер» показал, что площади очень востребованы среди резидентов. Уверен, что нашим партнерам, в частности ПАО «КАМАЗ», будет интересно предложение по вложению инвестиций в реализацию нового промтехнопарка. Для Димитровграда это будут не только новые компетенции, но и рабочие места для жителей», – рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил важность и своевременность оказываемой поддержки автомобильной отрасли со стороны руководства Ульяновской области. Напомним, из регионального бюджета были выделены субсидии трем предприятиям Группы ОАТ – ООО «ДААЗ», ООО «Автосвет», ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии». Это позволило сохранить трудовые коллективы, а также вернуться к пятидневному режиму работы.

Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов подтвердил, что АО «АВТОВАЗ» заинтересован в развитии димитровградской площадки как одного из ведущих поставщиков автокомпонентов. Также, по его словам, важно поддерживать кадровый потенциал предприятий автопрома. «Это касается и организаций в Татарстане, в первую очередь КАМАЗа, и АВТОВАЗе, и здесь, в Ульяновской области. Здесь тоже есть поле для объединения наших усилий с точки зрения подготовки молодых кадров, работы со средними специальными учебными заведениями, общих образовательных программ и подходов к привлечению кадрового резерва», – подчеркнул Максим Соколов.

Генеральный директор Группы ОАТ Фирдаус Кабиров отметил, что ДААЗ нацелен на дальнейшее развитие. «Благодаря поддержке удалось сохранить коллектив, и сейчас предприятие готово к освоению новой продукции», – подчеркнул Фирдаус Кабиров.

Все участники совещания отметили важность работы единой командой: в приоритете – наращивание производственных мощностей, модернизация производства и освоение новой номенклатуры на предприятиях автомобильной промышленности.