Войти
ТАСС

США продолжат активно применять ВМС в связи со спецоперацией на Украине

430
0
0
Эсминец ВМС США во время маневров Sea Breeze 2021 в Черном море
Эсминец ВМС США во время маневров Sea Breeze 2021 в Черном море.
Источник изображения: Efrem Lukatsky/AP

Начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей имел в виду проекцию американской военной силы за рубежом

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Вашингтон продолжит в обозримой перспективе активно задействовать свои Военно-морские силы в связи со специальной военной операцией России на Украине. Об этом заявил в среду начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

Из высказываний следовало, что он имеет в виду прежде всего проекцию американской военной силы за рубежом. "Я просто считаю, что будет сохраняться постоянный высокий спрос на средства ВМС. Конкретный пример - это [авианосец "Джеральд] Форд" как планирующийся для развертывания в следующем году. Есть причина, по которой мы отправили его нынешней осенью [в Атлантику]. И это во многом связано с происходящим с Россией и Украиной", - сказал военачальник.

"Имеются союзники и партнеры, которые будут действовать вместе с нами, мы не окажемся в одиночестве. Это делает нас сильнее", - отметил Гилдей, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Новейший американский авианосец "Джеральд Форд" отправился в свой первый поход с базы в Норфолке (штат Вирджиния) 4 октября. Планируется, что его авианосная ударная группа проведет в Атлантике ряд многонациональных учений с союзниками и партнерами США, в том числе Германией, Францией и Швецией. Они будут отрабатывать в том числе действия по борьбе с подводными лодками потенциального противника.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Авианосец
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
19.09.2022
Реакция США на конфликт на Украине станет фундаментальной ошибкой
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
11.06.2021
«Зря посмеиваются»: к чему может привести вступление Украины в НАТО
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
20.04.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): Путин играет с огнем на Украине
18.03.2019
!argument (Чехия): 70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:25
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 15:04
  • 35757
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты
  • 19.10 17:07
  • 0
Молодежь, революция, война. Перспективы развития военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь
  • 19.10 16:46
  • 1
Первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года, а МС-21 с двигателями ПД-14 совершил уже более 100 успешных полётов
  • 19.10 14:29
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВС РФ ИМУЩЕСТВО НА 10 000 000 РУБЛЕЙ