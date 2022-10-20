США продолжат активно применять ВМС в связи со спецоперацией на Украине

Начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей имел в виду проекцию американской военной силы за рубежом

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Вашингтон продолжит в обозримой перспективе активно задействовать свои Военно-морские силы в связи со специальной военной операцией России на Украине. Об этом заявил в среду начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

Из высказываний следовало, что он имеет в виду прежде всего проекцию американской военной силы за рубежом. "Я просто считаю, что будет сохраняться постоянный высокий спрос на средства ВМС. Конкретный пример - это [авианосец "Джеральд] Форд" как планирующийся для развертывания в следующем году. Есть причина, по которой мы отправили его нынешней осенью [в Атлантику]. И это во многом связано с происходящим с Россией и Украиной", - сказал военачальник.

"Имеются союзники и партнеры, которые будут действовать вместе с нами, мы не окажемся в одиночестве. Это делает нас сильнее", - отметил Гилдей, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Новейший американский авианосец "Джеральд Форд" отправился в свой первый поход с базы в Норфолке (штат Вирджиния) 4 октября. Планируется, что его авианосная ударная группа проведет в Атлантике ряд многонациональных учений с союзниками и партнерами США, в том числе Германией, Францией и Швецией. Они будут отрабатывать в том числе действия по борьбе с подводными лодками потенциального противника.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.