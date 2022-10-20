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РИА Новости

Кадыров обратился к украинским властям

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Глава Чечни Кадыров предупредил Киев, что теперь спецоперация будет проходить по-другому

ГРОЗНЫЙ, 19 окт — РИА Новости. Отныне Россия будет диктовать условия киевским властям, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя удары по военным и энергетическим объектам Украины.

"Мы слишком долго предупреждали преступное руководство, засевшее в Киеве, что конкретные меры в ходе СВО нами еще не приняты. Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому", — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Кадыров рассказал об успехах на Артемовском направлении.

"Союзные силы планомерно занимают новые территории и уверенно продвигаются вперед. И это несмотря на огромные ресурсы, брошенные нацистами для удержания этого плацдарма. Отличные успехи имеются в Соледаре и Яковлевке, где инициатива тоже полностью на нашей стороне", — добавил глава Чечни.

С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Владимир Путин назвал это ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие атаки на гражданские объекты в России. По оценкам украинских властей, в стране разрушено уже около трети электростанций.

Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, эти удары могут стать фатальными для всей энергосистемы — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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