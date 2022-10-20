Путин: в регионах РФ должны быть созданы штабы территориальной обороны

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств - участников Содружества Независимых Государств.

Владимир Путин поручил создать штабы территориальной обороны во всех регионах РФ

МОСКВА, 19 октября/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин распорядился создать в российских регионах штабы территориальной обороны.

"Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю Правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие", – заявил президент на совещании с членами Совета безопасности РФ.

Обеспечить координацию регионов с федеральным центром при создании штабов Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину.

"Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию государственного совета по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с администрацией президента, подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом и взаимодействия субъектов федерации с федеральными органами власти", – отметил Путин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Путин ввел военное положение в четырех регионах РФ.