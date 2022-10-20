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ТАСС

Путин поручил создать координационный совет для обеспечения нужд СВО

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин.
Источник изображения: industry-hunter.com

Его возглавит премьер Михаил Мишустин

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для обеспечения нужд Вооруженных сил РФ.

"Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров", - сказал глава государства в среду на заседании Совбеза РФ. В состав совета должны войти вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока кабмина, администрации президента, а также Госсовета. По словам Путина, это позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны.

Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, данный координационный совет будет создан для "обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции". В том числе это касается поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтных и иных работ, обеспечения логистики. О работе координационного совета Путин поручил докладывать ему еженедельно. 

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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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