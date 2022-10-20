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ТАСС

Многофункциональный гидрографический катер "Анатолий Князев" проходит испытания на Балтике

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БГК проекта 19920
БГК проекта 19920.
Источник изображения: ГТРК "Амур"

Специалисты, в частности, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств

КАЛИНИНГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Новейший многофункциональный большой гидрографический катер "Анатолий Князев", построенный для нужд Балтийского флота, проходит заводские ходовые испытания на Балтике, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Большой гидрографический катер проекта 19920, построенный для Балтийского флота на АО "Окская Судоверфь", приступил к проведению ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря", - рассказали в пресс-службе.

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем катера проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, отметили в пресс-службе флота.

После завершения заводских и государственных испытаний многофункциональный катер войдет в состав флота и его гидрографической службы.

"Большие гидрографические катера проекта 19920 являются многофункциональными в своем классе и обладают большим спектром возможностей для производства гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ", - сказали в пресс-службе. Проект 19920 разработан в нижегородском КБ "Вымпел".

Суда подобного класса необходимы для лоцманской проводки и лидирования подводных лодок, обслуживания и ремонта береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнения гидрографических работ, доставки личного состава, специального оборудования и грузов на удалении до 1 тыс. миль, уточнили в пресс-службе. Катер назван в честь Анатолия Князева - организатора и участника арктических испытаний первого высокоширотного навигационного комплекса во время похода атомной подводной лодки к Северному полюсу в 1963 году. 

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Проекты
19920 Баклан
БФ
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