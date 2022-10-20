Анна Кикина начнет управлять роботом-манипулятором ERA на МКС в конце декабря

Космонавт приступила к тренировкам на бортовом тренажере

КОРОЛЕВ /Московская область/, 19 октября. /ТАСС/. Единственная женщина-космонавт в отряде Роскосмоса Анна Кикина приступит к управлению роботом-манипулятором ERA на борту Международной космической станции (МКС) в начале декабря. Об этом россиянка рассказала в ходе пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП), которая прошла в телефонном формате.

Ранее сообщалось, что Кикина в период пребывания на станции станет единственным человеком, который будет работать на роботе-манипуляторе и обеспечивать выходы в открытый космос в российском сегменте. "В начале декабря планируется перенос шлюзовой камеры. Я буду находиться внутри на стационарном посту и под четким контролем процедур и действий заниматься управлением роботом-манипулятором во взаимодействии с операторами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, которые будут находиться на внешней стороне станции", - рассказала Кикина.

По словам космонавта, она приступила к тренировкам по управлению ERA на борту МКС. "Работа с манипулятором уже началась, первые тренировки прошли на специальном бортовом тренажере. Следующая тренировка буквально завтра, потом еще одна, и в конце ноября будет планироваться выход в открытый космос, в ходе которого планируется переносить РТО (радиатор-теплообменник - прим. ТАСС) с МИМ (малый исследовательский модуль "Рассвет" - прим. ТАСС) на МЛМ (многоцелевой лабораторный модуль "Наука" - прим. ТАСС)", - сообщила она.

Кикина также рассказала, что ее организм продолжает адаптироваться к космической среде. "Я не могу назвать особых сложностей. Есть процесс адаптации к первым дням в космосе. Организм перестраивается. Мне очень интересно прочувствовать все, что происходит с моим организмом", - сказала она.

Анна Кикина - единственная женщина из отряда космонавтов Роскосмоса. Россиянка прибыла на борт Международной космической станции (МКС) 7 октября в рамках перекрестных полетов на американском корабле Crew Dragon.